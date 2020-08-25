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Consumidor

Banco do Brasil faz renegociação de dívidas pelo WhatsApp

Clientes da instituição podem usar canal para encontrar formas de pagar débitos atrasados. Veja como funciona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 10:32

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 10:32

Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Agência do Banco do Brasil da Praça Papa Pio XII, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência do Banco do Brasil da Praça Papa Pio XII, em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

  • Wellton Máximo

Banco do Brasil está oferecendo a renegociação de dívidas por meio do WhatsApp. A ferramenta que começou a operar há um mês refinanciou R$ 7 milhões até agora. Desde a estreia da ferramenta, no início de agosto, cerca de 800 acordos com pessoas físicas foram firmados exclusivamente com o uso do sistema de inteligência artificial. O banco espera encerrar o ano com R$ 100 milhões em débitos renegociados pela plataforma.
O assistente virtual está disponível na API do WhatsApp Business, versão do aplicativo destinada a contas comerciais. A ferramenta facilita a comunicação de empresas de médio e grande porte com os seus clientes por meio do WhatsApp e permite a renegociação de dívidas de até R$ 1 milhão, usando um fluxo simples e intuitivo fornecido pelo assistente virtual.

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Caso o cliente se enquadre no público-alvo, o sistema oferecerá três opções para solução do débito. A ferramenta permite ainda cancelar acordo realizado, emitir segunda via de boleto de renegociação e liquidar acordos de forma antecipada.
Para usar a funcionalidade, o cliente deve acessar o WhatsApp do BB, pelo número (61) 4004-0001. Ele pode iniciar uma conversa com o assistente virtual ou enviar o texto #renegocie, escrito com hashtag. O assistente virtual identifica as ofertas de renegociação disponíveis e oferece as opções ao cliente. O boleto é enviado pelo próprio WhatsApp.
Em qualquer momento, o cliente pode pedir para conversar com um atendente, mas o processo pode ser concluído apenas com o uso da inteligência artificial. Para fazer uso da ferramenta, o dispositivo móvel do cliente deve estar liberado para transações pelo WhatsApp.
Segundo o Banco do Brasil, o atendimento e a realização de transações pelo WhatsApp aumentaram durante a pandemia do novo coronavírus, que ocasionou restrições de mobilidade e redução do horário de funcionamento das agências. Nos últimos quatro meses, a instituição atendeu a quase 5 milhões de pessoas pelo aplicativo, movimentação recorde na plataforma.
O banco começou a usar o WhatsApp como canal de atendimento em 2017, apenas para consultas. Em 2018, o uso da inteligência artificial foi ampliado para a realização de transações financeiras.

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