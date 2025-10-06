Sul capixaba

Cidades do ES participam de simulado de enfrentamento a desastres

Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) alerta sobre mensagens que moradores vão receber, mas que não precisam se preocupar

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:54

Moradores de cinco cidades vão receber alertas pelo celular, que fazem parte do simulado Crédito: Divulgação | Defesa Civil

Cinco municípios do Sul capixaba estão participando do 1º Simulado Geral de Enfrentamento a Desastres, organizado pelo Governo do Estado, como forma de alertar a população em casos de eventuais desastres. A ação está sendo feita com base na grande enchente que assolou a região em março de 2024, exercendo atividades parecidas com as da época. Nesta segunda-feira (6), foi emitido, de forma fictícia, um boletim meteorológico que prevê chuvas intensas nas cidades da região.

Já na segunda etapa do simulado, que será feita na terça-feira (7), os moradores de Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Alegre e Vargem Alta receberão mensagens de SMS alertando sobre o risco de enchentes, entre 17h e 19h, também de forma fictícia. Os moradores desses municípios não precisam adotar nenhuma providência, pois o aviso é parte do simulado. A mensagem conterá esta informação.

Na quarta-feira (8), último dia do simulado, uma comunidade do município de Mimoso do Sul irá receber um alerta, às 10h30, via CellBroadcast (método de envio de mensagens para vários usuários de telefones em uma área definida ao mesmo tempo), informando sobre o risco iminente de rompimento de uma barragem.

O aviso chegará com texto e alerta sonoro — diferente aos habituais toques dos celulares, chamando a atenção dos moradores, se sobrepondo a tela aberta no celular no determinado momento. A Defesa Civil ressalta que tudo faz parte simulado, não sendo necessário nenhum tipo de alarde.

Na manhã do mesmo dia, secretarias e órgãos públicos, empresas, entidades representativas e sociedade civil organizada irão se reunir na sede da Defesa Civil Estadual, em Vitória, para simular a mobilização para as ações de atendimento, além de atividades de campo nos municípios. Toda a ação está sendo realizada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC).

