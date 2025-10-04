"Para que serve?"

Máquina criada por capixaba para a lavoura chama a atenção nas ruas e na web

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o agricultor Arilson Ludke passeando por Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do ES, com a sua criação

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19:29

Se você é de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, já pode ter cruzado nas ruas com uma máquina um tanto curiosa criada pelo agricultor Arilson Ludke, de 46 anos. Mas, caso não seja, também existe uma chance de você ter conhecido a invenção por meio de um vídeo que circula nas redes sociais.

Nas imagens (veja acima) é possível ver criador e criatura passeando pela cidade, que fica a 85 quilômetros da Capital, Vitória. Nas ruas e nos comentários na internet, as reações costumam ser parecidas: algum estranhamento, muita curiosidade e uma chuva de perguntas de para que serve a tal máquina.

Para matar de vez a dúvida, aqui vai a resposta: a invenção será utilizada para aplicar inseticida nas plantações de inhame, com o objetivo de matar as pragas que podem prejudicar o crescimento do alimento. E o verbo é "será" mesmo, e não"é" usada, porque o agricultor ainda precisa fazer uns ajustes no invento.

A máquina, aliás, não é a primeira invenção para a lavoura que saiu da mente criativa de Arilson. Há muitos anos ele produz máquinas para acelerar a produção agrícola.



“Já fiz lavadora para separação de água e até elevadores de carga. Há essa demanda pelas máquinas para não depender 100% de mão de obra, já que poucas pessoas se dispõe a realizar esse serviço”, explica.

O tamanho da nova máquina surpreendeu os moradores da pequena cidade e também os internautas. De acordo com Arilson, ela precisa ser grande porque o inhame cresce bastante. Em breve, estará nas plantações, após os últimos preparativos. “Falta um bico na parte traseira, para melhorar a automação e para que ela funcione de forma mais independente”, conta.

