Fazendas em Linhares transformam dejetos de animais em gás e adubo

Aparelho chamado biodigestor é usado para fermentar matéria orgânica, produzindo gás, que vai direto para fogão das residências, além de fertilizante

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 12:00

Biodigestor transforma dejetos em gás e adubo Crédito: Douglas Abreu

Do que antes era apenas sujeira no chiqueiro, hoje sai gás para cozinhar e adubo para plantar. Em Linhares, no Norte do Espírito Santo, produtores rurais estão transformando os dejetos de animais em fertilizantes e biogás, trazendo economia e fortalecendo a produção com o uso de biodigestores.

Um dos pioneiros foi o agricultor André Agostini, que tem mais de 100 animais, entre porcos e aves. Ele recebeu o equipamento em 2023, dentro de um projeto do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

“Foi muito eficaz, gera um gás de qualidade, dá destino correto ao dejeto dos animais. A gente faz a limpeza do chiqueiro, das baias e coloca lá no alimentador”, contou o produtor.

Segundo André, a instalação trouxe economia imediata: "A casa da minha mãe se desligou do gás de botija, não houve mais necessidade de comprar. Para atender a duas residências, eu teria que ter mais animais, mas para uma casa já é o suficiente", explicou.

Como funciona

O biodigestor mistura 50% de esterco e 50% de água. Dentro do sistema, ocorre a fermentação da matéria orgânica, que resulta em dois produtos: o biofertilizante, utilizado na horta e em árvores frutíferas, e o biogás, canalizado direto para o fogão.

De acordo com o agrônomo e extensionista do Incaper, Daniel do Nascimento Duarte, trata-se de uma tecnologia acessível:

“O biodigestor é uma tecnologia social. Ele recebe os dejetos de suínos, bovinos ou ovinos e transforma em gás para a cozinha e em biofertilizante para a lavoura. É uma solução simples, que pode ser adaptada à realidade de cada produtor”.

Economia no campo

Outro beneficiado foi o produtor rural Valdeci da Silva Campin, que utiliza o equipamento há um ano e meio. Ele coleta o esterco do gado e alimenta o biodigestor diariamente.

“Jogamos na horta, na pimenta e, se sobrar, a gente joga no café, nos pés de laranja também. Tem o gás também, até hoje não deu problema. A gente economiza uns 20 botijões de gás, em torno de R$ 2.500”, disse o agricultor.

O investimento inicial, segundo ele, foi de R$ 6.500, em 2023. Desde então, não houve necessidade de manutenção dos equipamentos.

“Funciona bem, não dá mal cheiro e não tem o risco igual aos botijões. Se der algum vazamento, não explode. É muito bom o projeto”, destacou Valdeci.

Sustentabilidade

O Incaper estimou que ao menos cinco famílias de Linhares já utilizam a tecnologia. A expectativa é que o uso seja ampliado, já que o modelo se adapta a pequenas e grandes propriedades.

“Não é uma tecnologia nova, mas queremos mostrar que ela pode ser implementada em pequenas propriedades no Espírito Santo. É uma solução para quem tem poucos animais e também para quem tem uma produção maior. O biodigestor se adapta à necessidade do agricultor”, explicou Daniel Duarte.

Para os produtores, a iniciativa representa economia, sustentabilidade e segurança no campo — um exemplo de como os resíduos que antes eram descartados podem virar energia e fertilidade para o futuro.

