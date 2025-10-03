Vitória muda semáforo da Reta da Penha após grave acidente

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:23
Após grave acidente na última quarta-feira (1º) no cruzamento, a Prefeitura de Vitória decidiu alterar o tempo semafórico dos motoristas que trafegam pela faixa da direita da Avenida Nossa Senhora da Penha, conhecida domo Reta da Penha. Na pista destinada a quem vai virar à direita na Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Santa Helena, na Capital, agora o período de espera é igual ao dos condutores que seguem em frente pelas faixas do meio e da esquerda, na direção da Praça do Cauê.
A medida foi adotada na manhã de quinta-feira (2) pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) para oferecer mais segurança aos motoristas. Antes da mudança, o semáforo para quem iria virar na Santos Neves abria poucos segundos antes. A motociclista que se acidentou na quarta teria se confundido com a sinalização. Ao ver o sinal verde, que era só para condutores virando à direita, ela seguiu reto, atravessando a avenida antes de o semáforo estar aberto para ela. A motociclista foi atingida por outro veículo e ficou gravemente ferida.
"Fizemos a mudança no sentido de abrir o semáforo para as três faixas ao mesmo tempo. Com esse movimento, pode ser que haja um pouco mais de congestionamento no horário de pico, mas é uma forma de oferecer mais segurança", ressalta o secretário Alex Mariano.
Ele afirma que as vias são bem sinalizadas e chama a atenção para o comportamento das pessoas. "Não adianta o trabalho de engenharia, sinalização, educação no trânsito, se o cidadão não tiver atenção nem se comportar conforme a legislação determina. Depois do acidente com a motociclista, houve outro no mesmo cruzamento. Então, as pessoas precisam estar atentas a sua própria conduta."
Uma mudança no Código de Trânsito permite ao motorista virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho, sem que isso seja considerado uma infração de trânsito. A regra vale para cruzamentos sinalizados, em que o motorista está na faixa à direita e pretende, justamente, realizar uma conversão à direita. Era o caso dos semáforos com tempos diferentes na Reta da Penha.
Vitória foi a primeira cidade da Região Metropolitana a implantar a medida. A primeira placa foi instalada em fevereiro de 2022, no cruzamento da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio Silva, em Maruípe. Desde então, dezenas de outras vias receberam a nova sinalização, em que a prioridade é do pedestre.
Questionado sobre medidas para melhorar a fluidez do trânsito que, ao mesmo tempo, garantam a segurança dos usuários, Alex Mariano afirma que a Setran está ampliando a área de abrangência da inteligência artificial (IA) nos semáforos. O recurso começou a ser implantado no Centro de Vitória e a expectativa é que, ainda neste ano, o sistema seja levado até o final da praia de Camburi. A tecnologia analisa o fluxo de veículos e vai adequando o tempo do semáforo. A ideia, segundo ele, é adotar a IA em toda a cidade.
