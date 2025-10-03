Trânsito

Vitória muda semáforo da Reta da Penha após grave acidente

Secretário de Transportes também afirmou que vai amplia uso de inteligência artificial nos semáforos, atualmente aplicado no Centro, para outras áreas da cidade

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 19:23

Semáforo na Reta da Penha agora tem abertura e fechamento sincronizado para todas as faixas Crédito: Fernando Madeira

Após grave acidente na última quarta-feira (1º) no cruzamento, a Prefeitura de Vitória decidiu alterar o tempo semafórico dos motoristas que trafegam pela faixa da direita da Avenida Nossa Senhora da Penha, conhecida domo Reta da Penha. Na pista destinada a quem vai virar à direita na Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Santa Helena, na Capital, agora o período de espera é igual ao dos condutores que seguem em frente pelas faixas do meio e da esquerda, na direção da Praça do Cauê.

A medida foi adotada na manhã de quinta-feira (2) pela Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) para oferecer mais segurança aos motoristas. Antes da mudança, o semáforo para quem iria virar na Santos Neves abria poucos segundos antes. A motociclista que se acidentou na quarta teria se confundido com a sinalização. Ao ver o sinal verde, que era só para condutores virando à direita, ela seguiu reto, atravessando a avenida antes de o semáforo estar aberto para ela. A motociclista foi atingida por outro veículo e ficou gravemente ferida.

"Fizemos a mudança no sentido de abrir o semáforo para as três faixas ao mesmo tempo. Com esse movimento, pode ser que haja um pouco mais de congestionamento no horário de pico, mas é uma forma de oferecer mais segurança", ressalta o secretário Alex Mariano.

Ele afirma que as vias são bem sinalizadas e chama a atenção para o comportamento das pessoas. "Não adianta o trabalho de engenharia, sinalização, educação no trânsito, se o cidadão não tiver atenção nem se comportar conforme a legislação determina. Depois do acidente com a motociclista, houve outro no mesmo cruzamento. Então, as pessoas precisam estar atentas a sua própria conduta."

Acidente entre moto e carro em cruzamento da Reta da Penha deixa mulher ferida Crédito: Fernando Madeira

Placa permite "furar" sinal

Uma mudança no Código de Trânsito permite ao motorista virar à direita, mesmo que o semáforo esteja em vermelho, sem que isso seja considerado uma infração de trânsito. A regra vale para cruzamentos sinalizados, em que o motorista está na faixa à direita e pretende, justamente, realizar uma conversão à direita. Era o caso dos semáforos com tempos diferentes na Reta da Penha.

Vitória foi a primeira cidade da Região Metropolitana a implantar a medida. A primeira placa foi instalada em fevereiro de 2022, no cruzamento da Rua Dona Maria Rosa com a Rua Emílio Silva, em Maruípe. Desde então, dezenas de outras vias receberam a nova sinalização, em que a prioridade é do pedestre.

Questionado sobre medidas para melhorar a fluidez do trânsito que, ao mesmo tempo, garantam a segurança dos usuários, Alex Mariano afirma que a Setran está ampliando a área de abrangência da inteligência artificial (IA) nos semáforos. O recurso começou a ser implantado no Centro de Vitória e a expectativa é que, ainda neste ano, o sistema seja levado até o final da praia de Camburi. A tecnologia analisa o fluxo de veículos e vai adequando o tempo do semáforo. A ideia, segundo ele, é adotar a IA em toda a cidade.

