Mulher fica gravemente ferida em acidente em cruzamento da Reta da Penha
Uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre a moto que ela pilotava e um carro, no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) com a Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Santa Helena, em Vitória. A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º).
A Guarda Municipal informou ao repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, que a condutora da moto seguia no sentido Reta da Penha – Praça do Cauê, quando – conforme relatos de testemunhas – se confundiu com a sinalização no cruzamento. Ela teria se orientado pelo semáforo voltado aos condutores que seguem em direção à Avenida César Hilal — que estava aberto — e avançado, mesmo com o outro semáforo fechado.
A moto dela acabou atingida pelo Hyundai Creta branco, que trafegava na Avenida César Hilal sentido Avenida Desembargador Santos Neves. O motorista do carro relatou que a motociclista surgiu repentinamente na frente dele, sem que ele tivesse tempo de frear. A vítima sofreu ferimentos graves na perna, mas, segundo a Guarda Municipal, não corre risco de morte. Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada a um hospital da Grande Vitória.