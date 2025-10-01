Mulher fica gravemente ferida em acidente em cruzamento da Reta da Penha

Acidente entre moto e carro em cruzamento da Reta da Penha deixa mulher ferida Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre a moto que ela pilotava e um carro, no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha) com a Avenida Desembargador Santos Neves, no bairro Santa Helena, em Vitória. A colisão aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º).

A Guarda Municipal informou ao repórter fotográfico Fernando Madeira, de A Gazeta, que a condutora da moto seguia no sentido Reta da Penha – Praça do Cauê, quando – conforme relatos de testemunhas – se confundiu com a sinalização no cruzamento. Ela teria se orientado pelo semáforo voltado aos condutores que seguem em direção à Avenida César Hilal — que estava aberto — e avançado, mesmo com o outro semáforo fechado.