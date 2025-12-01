Entenda o que muda

Ciclovia é fechada nas avenidas Cezar Hilal e Vitória para obras de trânsito

Interdição ocorre para abertura de um novo cruzamento na Avenida Vitória, próximo à Escola Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 16:01

Ciclovia foi fechada na Avenida Cezar Hilal, próximo ao cruzamento com a Leitão Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

Um trecho de pouco mais de 500 metros da ciclovia entre as avenidas Cezar Hilal e Vitória, na Capital, está fechado para a realização de uma mudança no trânsito. A interdição da via para ciclistas vai do cruzamento com a Avenida Leitão da Silva até a Rua João de Barro Balbi — na altura da Escola Municipal Aristóbulo Barbosa Leão, em Bento Ferreira – e deve durar até o fim de fevereiro de 2026, de acordo com a Prefeitura de Vitória.

A intervenção é necessária, segundo a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, para a abertura de um novo cruzamento, no canteiro central da Avenida Vitória, para permitir a conversão à esquerda dos condutores que seguem pela Rua João de Barro Balbi em direção em Centro de Vitória.

No período das obras, quem depende da ciclovia no sentido Centro x Leitão da Silva pode atravessar para as calçadas compartilhadas da Avenida Vitória na faixa de pedestres da Rua João de Barro Balbi para desviar do trecho interditado.

Daí, após o desvio, é possível entrar na ciclovia da Leitão da Silva ou atravessar a avenida para seguir na calçada compartilhada da Cezar Hilal em direção à Terceira Ponte, por exemplo.

No sentido contrário, a sugestão é a mesma: usar as calçadas compartilhadas a partir do cruzamento da Leitão da Silva com a Cezar Hilal para chegar até a faixa da João de Barro Balbi e retomar o trajeto na ciclovia em direção ao Centro da Capital pela Avenida Vitória.

Veja o local de travessia

