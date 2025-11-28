Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até 22h

Horário noturno do aquaviário é ampliado aos fins de semana até fevereiro de 2026

A extensão ocorre apenas nos finais de semana e se deu para atender ao público interessado em visitar as vilas natalinas em Vitória e Vila Velha

Publicado em 28 de Novembro de 2025 às 17:53

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 nov 2025 às 17:53
Quinto barco do Aquaviário, o Mestre Álvaro, foi inaugurado nesta sexta-feira (19).
Quinto barco do Aquaviário, o Mestre Álvaro, foi inaugurado nesta sexta-feira (19). Crédito: Mateus Fonseca / Governo do ES
A linha 402  (Praça do Papa / Prainha) do Aquaviário terá o horário noturno estendido aos finais de semana a partir de sábado (29) até 1º de fevereiro de 2026. Os barcos que fazem a última viagem às 18h passam a operar até as 22h aos sábados e domingos deste período.
Conforme a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), a programação especial visa proporcionar mais opções de locomoção entre Vitória e Vila Velha durante o período de vilas natalinas e férias escolares. Veja os novos horários abaixo: 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Natal Vila Velha Aquaviário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados