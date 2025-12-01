Bombeiros abrem consulta pública sobre abastecimento de carro elétrico no ES

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 09:18
O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo abriu uma consulta pública para reunir exigências e parâmetros de segurança contra incêndios nos pontos de abastecimento de carros elétricos. A população pode ajudar com sugestões para a minuta da Norma Técnica nº 23, que orienta e estabelece as regras para a instalação dos pontos. As deias podem ser enviadas para o e-mail [email protected].
Segundo a corporação, cada Estado está desenvolvendo a própria legislação. Em entrevista à TV Gazeta, o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros no Espírito Santo, coronel Andrison Cosme, informou que o objetivo é garantir a segurança de quem usa esses veículos, com protocolos atualizados.
Em agosto deste ano, o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM/LIGABOM) publicou a Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE). O Espírito Santo participou da construção, por meio de uma Comissão Estadual de Eletromobilidade e Segurança Contra Incêndios.
De acordo com o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros, a minuta busca trabalhar tanto a prevenção quanto o combate em pontos instalados em prédios comerciais e residenciais. A regulamentação não abrange o carregamento de bicicletas e ônibus elétricos.
Coronel Andrison CosmeSubcomandante-geral do Corpo de Bombeiros
O prazo para envio das sugestões é até o dia 14 de janeiro de 2026.
