Ciclorrotas: ruas de Bento Ferreira, em Vitória, ganham nova sinalização

Avenida Carlos Moreira Lima recebe sinalização de zona de velocidade segura Crédito: Fernando Madeira

A secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel explicou que as ciclorrotas são zonas compartilhadas de circulação de carros e bicicletas. Segundo a secretária, as ruas que possuem essa sinalização são áreas de baixa velocidade e, diferentemente das ciclovias, não são vias exclusivas para as bicicletas.

"As ciclorrotas são zonas compartilhadas de circulação entre ciclistas e veículos, onde há uma zona diminuída de velocidade. Só pode circular ao máximo em 30 km/h para dar segurança ao ciclista. É diferente de uma ciclovia, é uma via compartilhada, totalmente sinalizada, com sinalização horizontal e vertical e que mostra ao motorista que ele precisa reduzir, porque a preferência é do ciclista", afirmou.

Avenida Carlos Moreira Lima recebe sinalização de zona de velocidade segura Crédito: Fernando Madeira

O Código de Trânsito Brasileiro explicita que só é permitido ultrapassar uma bicicleta se for possível manter a distância de 1,5 metro e, por isso, Ana Elisa Nahas reiterou que as ciclorrotas dão prioridade ao ciclista. Para a secretária, a ideia é que as ruas sejam de fato compartilhadas para que automóveis reduzam a velocidade.

"O Código de Trânsito fala que você precisa manter a distância de 1,5 metro do ciclista na lateral para que seja feita a ultrapassagem. 30 km/h é uma velocidade baixa, a ideia é que se compartilhe as ruas. As ciclorrotas também servem para acalmar a velocidade dentro dos bairros, pois percebemos essa necessidade.", disse.

Avenida Carlos Moreira Lima recebe sinalização de zona de velocidade segura Crédito: Fernando Madeira

A ciclorrotas de Bento Ferreira está sendo finalizada e o objetivo, segundo a secretária, é que na sexta-feira (21) a sinalização das ruas seja completa. A meta da Prefeitura de Vitória é que haja uma ciclorrota em cada região da cidade, para interligar a malha cicloviária da Capital.

"O objetivo maior é fazer a ligação de dentro do bairro para a malha cicloviária já existente. Essa de Bento Ferreira vai ligar o bairro com a ciclovia da Avenida Vitória e da Avenida Leitão da Silva, que também alcança outras áreas." Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel - Secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória

A implementação das ciclorrotas está inserida no projeto da prefeitura para criar 50 quilômetros de malha cicloviária na Capital, que, segundo a secretária, envolvem várias ferramentas, como ciclorrotas, ciclovias e ciclofaixas. Ana Elisa Nahas explicou que a divulgação e conscientização da nova sinalização, porém, foi atrapalhada por conta da pandemia do coronavírus.