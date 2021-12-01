Chuva no ES: cinco cidades têm riscos de deslizamentos de terra

Cinco municípios do Espírito Santo apresentam risco de deslizamento de terra devido à chuva, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta-feira (1º). O documento classificou o alerta como "moderado" para Alfredo Chaves, Piúma, Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Serra, esta última cidade na Grande Vitória.
O alerta deu sequência aos avisos de chuva para o Estado — vigentes até a manhã desta quinta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria que avança pelo litoral deve deixar o tempo instável, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões.
No boletim atualizado às 17h desta quarta-feira pela Defesa Civil Estadual, consta que o município onde mais choveu no Espírito Santo em um período de 24h foi Alfredo Chaves, com 128,8 milímetros. Em seguida, Piúma registrou 70 mm e Santa Teresa, 69 mm. Veja os detalhes no documento abaixo.
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Boletim extraordinário da Defesa Civil
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O alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, é válido até as 10h desta quinta-feira para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. Pode chover até 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.
Municípios em alerta amarelo:
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
Já o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, vale para o Noroeste e Litoral Norte do Estado também até as 10h desta quinta-feira. O quantitativo de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Já os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há um risco maior para o corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios com o alerta laranja:
- Água Doce do Norte
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão