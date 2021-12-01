Chuva no ES: cinco cidades têm riscos de deslizamentos de terra

Tempestade causou a queda de diversas árvores em trechos da ES-164 no último domingo (28) Crédito: Redes sociais

No boletim atualizado às 17h desta quarta-feira pela Defesa Civil Estadual, consta que o município onde mais choveu no Espírito Santo em um período de 24h foi Alfredo Chaves, com 128,8 milímetros. Em seguida, Piúma registrou 70 mm e Santa Teresa, 69 mm. Veja os detalhes no documento abaixo.

Arquivos & Anexos Boletim extraordinário da Defesa Civil Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 438kb Baixar

O alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, é válido até as 10h desta quinta-feira para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. Pode chover até 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.

Municípios em alerta amarelo:

Afonso Cláudio

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

Já o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, vale para o Noroeste e Litoral Norte do Estado também até as 10h desta quinta-feira. O quantitativo de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Já os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há um risco maior para o corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Municípios com o alerta laranja: