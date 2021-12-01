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Boletim da Defesa Civil

Chuva no ES: cinco cidades têm riscos de deslizamentos de terra

Documento, atualizado às 17h desta quarta (1°), classificou como "moderado" o alerta para Alfredo Chaves, Piúma, Afonso Cláudio, Laranja da Terra e Serra
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

01 dez 2021 às 18:58

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 18:58

Cinco municípios do Espírito Santo apresentam risco de deslizamento de terra devido à chuva, segundo Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta-feira (1º). O documento classificou o alerta como "moderado" para Alfredo ChavesPiúmaAfonso CláudioLaranja da Terra e Serra, esta última cidade na Grande Vitória.
O alerta deu sequência aos avisos de chuva para o Estado — vigentes até a manhã desta quinta-feira (2), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria que avança pelo litoral deve deixar o tempo instável, podendo ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões.
Chuva provoca queda de árvores e postes na Serra de Vargem Alta, no Sul do Estado
Tempestade causou a queda de diversas árvores em trechos da ES-164 no último domingo (28)  Crédito: Redes sociais
No boletim atualizado às 17h desta quarta-feira pela Defesa Civil Estadual, consta que o município onde mais choveu no Espírito Santo em um período de 24h foi Alfredo Chaves, com 128,8 milímetros. Em seguida, Piúma registrou 70 mm e Santa Teresa, 69 mm. Veja os detalhes no documento abaixo.

Arquivos & Anexos

Boletim extraordinário da Defesa Civil

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O alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, é válido até as 10h desta quinta-feira para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. Pode chover até 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Os ventos podem atingir 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.
Municípios em alerta amarelo:
  • Afonso Cláudio 
  • Águia Branca
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
Já o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, vale para o Noroeste e Litoral Norte do Estado também até as 10h desta quinta-feira. O quantitativo de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Já os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há um risco maior para o corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Municípios com o alerta laranja:
  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão

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