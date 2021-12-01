ES recebe dois alertas para chuvas intensas até quinta-feira (2)

O alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, é válido até as 10h de quinta-feira (2) para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. Pode chover até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos podem atingir 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.

Já o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, vale para o Noroeste e Litoral Norte do Estado também até as 10h de quinta-feira (2). O quantitativo de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Já os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há um risco maior para o corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.