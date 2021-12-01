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ES recebe dois alertas para chuvas intensas até quinta-feira (2)

Inmet emitiu dois avisos meteorológicos para cidades do Espírito Santo. Segundo Incaper, tempo instável é provocado por frente fria
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2021 às 11:30

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 11:30

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuva para o Espírito Santo. Os avisos são válidos desta quarta-feira (1º) até a manhã de quinta-feira (2). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), uma frente fria que avança pelo litoral deve deixar o tempo instável. A partir da tarde de quarta, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões.
Chuva atinge o ES: tempo muda na Grande Vitória
Tempo chuvoso na Grande Vitória Crédito: Rodrigo Gavini
O alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, é válido até as 10h de quinta-feira (2) para as regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte. Pode chover até 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. Os ventos podem atingir 60 quilômetros por hora. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.
Municípios em alerta amarelo: 
  • Afonso Cláudio 
  • Águia Branca
  • Alegre 
  • Alfredo Chaves
  • Alto Rio Novo
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Governador Lindenberg
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jaguaré
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Marilândia
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Bananal
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São José do Calçado
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Sooretama
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Valério
  • Vila Velha
  • Vitória
Já o alerta laranja, de perigo para chuvas intensas, vale para o Noroeste e Litoral Norte do Estado também até as 10h de quinta-feira (2). O quantitativo de chuva pode chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia. Já os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora. Há um risco maior para o corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. 
Municípios com o alerta laranja: 
  • Água Doce do Norte
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • São Mateus
  • Vila Pavão

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