Chuva forte provoca alagamentos pela Grande Vitória; veja vídeos

A Gazeta. Moradores da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (9), com a força da chuva que caiu ao anoitecer. Embora o tempo tenha ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou a atenção. A situação foi registrada por diversos leitores de

(veja vídeo acima). Houve relatos de que uma das principais vias da região, a Avenida Norte Sul, teve retenções por causa do alagamento. O fluxo de veículos, com isso, aumentou significativamente dentro do bairro. Na capital capixaba, ruas de Jardim Camburi ficaram ficaram embaixo d'água. Houve relatos de que uma das principais vias da região, a Avenida Norte Sul, teve retenções por causa do alagamento. O fluxo de veículos, com isso, aumentou significativamente dentro do bairro.

Já em Vila Velha , um dos principais pontos de alagamento foi em Aribiri. A vendedora e moradora da região Paloma Almeida, de 26 anos, contou para a reportagem que muitos vizinhos ficaram com água dentro de casa. Segundo ela, tudo encheu em menos de 40 minutos de chuva. Também houve registros de ruas alagadas em Santa Inês.

"Há mais de dez anos nós estamos sofrendo com esses alagamentos no bairro. Começou uma obra que prometia acabar com esse problema, que teria melhoria e não iria mais encher a rua, mas ficou só na promessa mesmo. Fico indignada. Eu consegui entrar em casa, mas continua enchendo cada vez mais", criticou.

Na Serra , a BR 101 teve pontos de alagamento e chegou a dar prejuízo a quem passava pela região. O motorista de aplicativo Anderson Sousa afirmou que, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Eldes Scherrer Souza, a água tomou conta das pistas, impedindo a passagem de veículos pequenos. Um Jeep Compass que tentou enfrentar o alagamento acabou enguiçado.

No local, ainda de acordo com ele, chegou a se formar uma fila de carros. Pouco depois das 20h, a água começou a baixar nas pistas laterais, e o engarrafamento diminuiu.