Chuva forte provoca alagamentos pela Grande Vitória; veja vídeos

Houve relatos de transtornos em bairros de Vitória, Serra e Vila Velha, neste sábado (9)

Moradores da Grande Vitória se surpreenderam, neste sábado (9), com a força da chuva que caiu ao anoitecer. Embora o tempo tenha ficado nublado em alguns pontos durante a tarde, a rapidez com que ruas ficaram alagadas chamou a atenção. A situação foi registrada por diversos leitores de A Gazeta.

Na capital capixaba, ruas de Jardim Camburi ficaram ficaram embaixo d'água (veja vídeo acima). Houve relatos de que uma das principais vias da região, a Avenida Norte Sul, teve retenções por causa do alagamento. O fluxo de veículos, com isso, aumentou significativamente dentro do bairro.