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Prejuízos

Chuva forte e granizo destroem lavouras e causam estragos no ES

Tempestade causou alagamentos e destruiu plantações em Baixo Guandu, Itaguaçu, Santa Teresa, São Roque do Canaã e Cachoeiro de Itapemirim
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 out 2022 às 11:19

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 11:19

Moradores mostram impacto da chuva no Sul e Noroeste do ES
Moradores mostram impacto da chuva no Sul e Noroeste do ES Crédito: Leitores de A Gazeta
A chuva forte com ocorrência de queda de granizo que atingiu o Espírito Santo entre a tarde desta terça-feira (4) e a madrugada desta quarta-feira (5) causou estragos em municípios das regiões Noroeste, Norte e Sul do Estado. Houve registros de plantações destruídas, residências destelhadas e alagamentos em pelo menos cinco municípios: Baixo GuanduItaguaçuSanta Teresa, São Roque do Canaã, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. Confira a situação em cada cidade.

LAVOURAS DESTRUÍDAS EM SÃO ROQUE DO CANAÃ

No Noroeste do Espírito Santo, as chuvas atingiram mais as áreas rurais. Em São Roque, lavouras de banana e café foram devastadas pelo temporal, que contou com queda de granizo.

TELHADOS QUEBRADOS E FALTA DE LUZ EM BAIXO GUANDU

No interior de Baixo Guandu, o distrito do km 14 do Mutum e o bairro Mascarenhas foram as áreas mais afetadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, a chuva forte começou por volta das 17h30 e durou aproximadamente uma hora. Dois pontos comerciais tiveram o telhado quebrado.
À noite, por volta das 20h, ocorreu outra chuva no município, mas com vento em maior intensidade. O coordenador da Defesa Civil de Baixo Guandu, Sandro Farias Brandão, relatou que houve danos à rede elétrica na sede da cidade, o que deixou algumas localidades do interior sem energia. Uma árvore pequena caiu, mas não causou maior impacto, segundo o órgão.

PREJUÍZOS EM ITAGUAÇU

Os prejuízos na cidade ainda estão sendo contabilizados, segundo a Defesa Civil Municipal. A região mais impactada é no distrito de Itaçu, a cerca de 18 km da sede. O órgão informou que, a princípio, três casas foram destelhadas. O coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, Neemias Nunes da Rocha, disse que ainda avalia os estragos no município e ainda não se sabe o quanto choveu na cidade.

CHUVA DERRUBA VARANDA DE CASA E MURO EM ARACRUZ

Varanda de casa caiu em Aracruz
Varanda de casa caiu em Aracruz Crédito: Leitor de A Gazeta
Moradores dos bairros Fátima e São Clemente, em Aracruz, enviaram vídeos e fotos da situação em que os bairros ficaram após a chuva durante a madrugada. Moradores mostram que o valão que passa pelos bairros transbordou devido à força da chuva. Segundo a prefeitura, foram 50 milímetros de chuva, que começou por volta de 22h40.
Duas residências foram afetadas: o muro de uma delas caiu e, na outra, a varanda desabou. As duas ficam perto do valão. A Defesa Civil Municipal disse que já compareceu ao local e interditou a casa onde o muro caiu. A empresa responsável pela obra fará o custeio do aluguel até que sejam reparados os danos causados.

ALAGAMENTOS E QUEDA DE MURO EM CACHOEIRO

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim disse que foram registrados alagamentos em três ruas da cidade: Etelvina Vivacqua, no bairro Nova Brasília; rua Vitório Conrado, no bairro Aeroporto e no bairro Guandu, no Centro. Residências e comércios não foram atingidos nesses locais, segundo a administração municipal.
De acordo com a prefeitura, um muro desabou no bairro Coramara e a enxurrada invadiu uma residência no bairro Agostinho Simonato, mas não há registro de feridos.
A Gazeta também recebeu imagens de leitores de rua alagada no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro.

GRANIZO EM SANTA TERESA

A Defesa Civil de Santa Teresa informou que recebeu algumas imagens da chuva, mas não houve solicitação de moradores para relatar ocorrência de urgência. O granizo durou cerca de cinco  minutos e não houve danos na sede do município. Segundo o órgão, áreas da zona rural foram as mais atingidas, com possíveis danos às produções agrícolas. A situação está sendo avaliada.

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