Espírito Santo ainda possui 8 alertas de risco moderado de chuva vigentes Crédito: Vitor Jubini

Vila Velha e O Espírito Santo possui oito alertas de risco moderado de chuvas e deslizamentos válidos para os municípios de Anchieta, Guarapari, Piúma, Serra Vitória . O relatório emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta quarta-feira (23), é por tempo indeterminado - só será retirado quando o órgão entender que não há mais riscos em função das chuvas.

Your browser does not support the audio element. Chuva: ES tem 6 municípios com alertas de risco moderado

O Cemaden informou que Anchieta Guarapari possuem dois alertas cada, de possibilidade de deslizamentos e de risco de chuvas fortes. Já Piúma , Serra, Vila Velha e Vitória possuem apenas alertas para precipitações fortes.

O boletim, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, informa também que estes municípios registraram o maior acumulado de chuva entre as 16h de ontem (22) e as 16h desta quarta-feira (23). Guarapari teve o maior volume de precipitação, com 146.14 milímetros . Anchieta (119.4), Vila Velha (95,37), Piúma (91,2), Vitória (85.78) e Serra (74,55) também tiveram grandes quantidades de chuva.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros , coronel Cerqueira, afirmou que a previsão de chuva nos municípios da Grande Vitória e da região Sul do Estado poderá durar até a manhã desta quinta-feira (24). Segundo o coronel, não houve danos consideráveis registrados pela corporação durante a chuva dos últimos dias.

"Havia essa previsão até a parte da manhã de hoje (23) apenas, mas há uma possibilidade de extensão para amanhã (24) pela manhã também. A previsão é que acabe amanhã. É uma chuva que, em alguns municípios, como Guarapari, Piúma e Anchieta, teve uma concentração maior, mas não tivemos qualquer tipo de dano mais robusto quanto a isso. Registramos apenas ocorrências normais, como quedas de árvores e alagamentos, coisas pouco significativas", disse.

O coronel afirmou ainda que o Sul do Estado é um ponto crítico em relação às chuvas no Estado. Ele chamou atenção principalmente das pessoas que vivem em áreas de risco e dos motoristas que trafegam pelas rodovias, para que a atenção seja redobrada durante o período de chuvas.

"Para quem reside em área de risco, todos os cuidados são importantes, no sentido de se deslocar dessas áreas para lugares onde não há risco. Tem também a questão do trânsito de veículos, principalmente quem viaja, as estradas estaduais ou vicinais têm pontos de alagamento e isso é muito perigoso. Esses cuidados todos são importantes de serem tomados", afirmou.

"NÃO HÁ CHANCE DE EVOLUIR PARA UM DESASTRE"

Cerqueira relembrou as chuvas que acometeram a Região Sul no começo deste ano e causaram danos aos moradores. O comandante-geral fez questão de tranquilizar a população, dizendo que as precipitações desta época do ano são normais e não há chances de se tornarem desastres naturais. Ele afirmou também que não há registros de pessoas desabrigadas.