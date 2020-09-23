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Por tempo indeterminado

Chuva: ES tem 6 municípios com alertas de risco moderado

São 8 alertas de chuvas e deslizamentos emitidos pelo Cemaden por tempo indeterminado, válidos para os municípios de Anchieta, Guarapari, Piúma, Serra, Vila Velha e Vitória

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 18:36
Vitor Jubini
Espírito Santo ainda possui 8 alertas de risco moderado de chuva vigentes Crédito: Vitor Jubini
O Espírito Santo possui oito alertas de risco moderado de chuvas e deslizamentos válidos para os municípios de Anchieta, Guarapari, Piúma, SerraVila Velha e Vitória. O relatório emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nesta quarta-feira (23), é por tempo indeterminado - só será retirado quando o órgão entender que não há mais riscos em função das chuvas.
Chuva: ES tem 6 municípios com alertas de risco moderado
O Cemaden informou que Anchieta e Guarapari possuem dois alertas cada, de possibilidade de deslizamentos e de risco de chuvas fortes. Já Piúma, Serra, Vila Velha e Vitória possuem apenas alertas para precipitações fortes.
O boletim, divulgado pelo Corpo de Bombeiros, informa também que estes municípios registraram o maior acumulado de chuva entre as 16h de ontem (22) e as 16h desta quarta-feira (23). Guarapari teve o maior volume de precipitação, com 146.14 milímetros. Anchieta (119.4), Vila Velha (95,37), Piúma (91,2), Vitória (85.78) e Serra (74,55) também tiveram grandes quantidades de chuva.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, afirmou que a previsão de chuva nos municípios da Grande Vitória e da região Sul do Estado poderá durar até a manhã desta quinta-feira (24). Segundo o coronel, não houve danos consideráveis registrados pela corporação durante a chuva dos últimos dias.

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"Havia essa previsão até a parte da manhã de hoje (23) apenas, mas há uma possibilidade de extensão para amanhã (24) pela manhã também. A previsão é que acabe amanhã. É uma chuva que, em alguns municípios, como Guarapari, Piúma e Anchieta, teve uma concentração maior, mas não tivemos qualquer tipo de dano mais robusto quanto a isso. Registramos apenas ocorrências normais, como quedas de árvores e alagamentos, coisas pouco significativas", disse.
O coronel afirmou ainda que o Sul do Estado é um ponto crítico em relação às chuvas no Estado. Ele chamou atenção principalmente das pessoas que vivem em áreas de risco e dos motoristas que trafegam pelas rodovias, para que a atenção seja redobrada durante o período de chuvas.
"Para quem reside em área de risco, todos os cuidados são importantes, no sentido de se deslocar dessas áreas para lugares onde não há risco. Tem também a questão do trânsito de veículos, principalmente quem viaja, as estradas estaduais ou vicinais têm pontos de alagamento e isso é muito perigoso. Esses cuidados todos são importantes de serem tomados", afirmou.

"NÃO HÁ CHANCE DE EVOLUIR PARA UM DESASTRE"

Cerqueira relembrou as chuvas que acometeram a Região Sul no começo deste ano e causaram danos aos moradores. O comandante-geral fez questão de tranquilizar a população, dizendo que as precipitações desta época do ano são normais e não há chances de se tornarem desastres naturais. Ele afirmou também que não há registros de pessoas desabrigadas.
"Neste ano, tivemos aqueles episódios no Sul do Estado. Essa chuva, que se iniciou ontem (22), não é daquele calibre, daquele tamanho e não é o caso de uma evolução para um desastre. Não há nada registrado ainda com relação a deslizamento de massas, tanto é que nós registramos somente 10 desalojados, pessoas que se deslocaram para a casa de um amigo ou parente, mas nenhum desabrigado", finalizou.

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