Cesta nada básica: vídeo de capixaba mostra ajuda recebida nos EUA

"Cesta nada básica" recebida por capixaba foi suficiente para cinco família, incluindo a dela Crédito: Reprodução | Instagram

Arroz, feijão, macarrão, óleo, café... bastariam só mais algumas palavras para descrever item por item da cesta básica brasileira. Porém, no Estados Unidos da América (EUA), a turismóloga capixaba Tathiana Queiroz Gozzi de Lima precisou de três minutos para mostrar todos os alimentos que recebeu.

A quantidade e variedade das comidas impressionam: seis sacos de maçã, uma caixa com vários pés de alface, dois pacotes de arroz e mais dois de feijão, vários quilos de batata frita, duas caixas de cereal, abacaxi em calda, dezenas de pães, frango, latas de refrigerante, garrafinhas de leite  e a lista ainda continuaria com mais dez itens.

Exatamente por esse motivo, o vídeo que ela gravou apenas para a família e os amigos que moram no Brasil acabou sendo repassado, caindo na internet e viralizando. Somente em uma das páginas em que aparece , já são mais de 270 mil compartilhamentos e 73 mil interações.

A ideia não era postar em lugar algum. Fiz isso para mostrar como as coisas estavam funcionando por aqui, porque tem muita gente preocupada com a nossa situação, disse Tathiana. Ontem (quinta-feira, 2), uma amiga me ligou brincando que eu estava famosa. Quando vi que já estava internet, resolvi publicar também , continuou.

COMO FUNCIONA A CESTA

Recebida no dia 24 de junho, a cesta nada básica é resultado do trabalho conjunto de organizações não governamentais (ONGs) e supermercados e empresários, que fazem as doações dos alimentos. De acordo com a capixaba, as comidas variam, justamente, conforme o que é doado por eles.

"Não existe padronização, é muito diversificado. O que sempre tem são frutas e legumes. Nós já pegamos umas dez cestas desde o início da pandemia. Essa foi a maior. Só repartindo tudo o que recebi dessa vez, consegui ajudar mais quatro famílias" Tathiana Queiroz Gozzi de Lima - Turismóloga capixaba e estudante no EUA

O tamanho da última cesta só foi percebida por ela ao chegar em casa. Nós vamos com o carro e os voluntários colocam as comidas no porta-malas, para evitar o contato físico. Tem semana que não tem leite, mas tem ovo. Outra que não tem manteiga, mas tem biscoito. Uma acaba complementando a outra, explicou.

Ainda segundo Tathiana, quase todos os dias ela recebe aviso de distribuição de alimento, por meio das redes sociais da comunidade brasileira, que é muito forte na cidade de Orlando, na Flórida. Hoje (sexta-feira, 2) à tarde tem outra. Dessa vez, não vamos, porque estamos bem abastecidos, revelou.

AJUDA ESSENCIAL

Nascida em Vitória , faz três anos e meio que ela saiu do Espírito Santo para fazer o curso de inglês no exterior. O marido Rodrigo e a mãe Thereza Christina estão morando com ela. Assim como o pequeno Nicolas, filho do casal, que já nasceu no EUA. Por Tathiana ter ido com visto de estudante, eles não podem trabalhar por lá.

A família reunida no Reveillon 2020: Tathiana, Rodrigo (marido), Thereza Christina (mãe) e o pequeno Nicolas, de apenas um ano e três meses Crédito: Reprodução | Instagram

Para conseguirem se manter, ela continua comandando a agência de viagens que tem em Vitória, enquanto o esposo também gerencia uma empresa de exportação de granito. Porém, durante a pandemia, não só o faturamento dos negócios caíram, como o dólar se valorizou.

"A nossa renda caiu cerca de 70%. Por isso, tivemos necessidade de buscar ajuda para a alimentação. O objetivo era reduzir o nosso custo de vida e ter como pagar contas como aluguel e luz" Tathiana Queiroz Gozzi de Lima - Turismóloga capixaba e estudante no EUA

Sem saber como o futuro vai se desenhar, a família tenta continuar em Orlando, pelo menos, até o término do curso, previsto para meados de 2021. Confesso que quando toda essa confusão começou, ficamos preocupados e cogitamos voltar para o Brasil; mas decidimos ficar, contou Tathiana.