Centenárias: amor e carinho regam a vida de idosas com mais de 100 anos no ES

Consegue imaginar quantas histórias você teria para contar se vivesse mais de 100 anos? Viver tantos anos assim é um privilégio para poucas pessoas. Maria da Penha e Maria Peixoto, moradoras do Espírito Santo, possuem, além do nome, outra característica em comum. Ambas possuem mais de um século de vida. Elas compõem o grupo dos 678 capixabas centenários, segundo informações do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Maria da Penha tem 105 anos. Ela nasceu no dia 11 de outubro de 1918, no município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. Filha de um comerciante e de uma professora, ela trabalhou a vida toda no comércio. “Minha mãe se chamava Helena de Castro Bermudes. Já eu, fui comerciante por muitos anos. Me aposentei trabalhando no comércio”, disse ela em entrevista para a repórter Vívia Lima, da TV Gazeta.
A cuidadora de Maria da Penha, Nair Eusébio Gomes, não esconde o carinho, o cuidado e o amor que existe entre elas. “Eu amo cuidar dela. Já ficamos mais de 15 dias só eu, ela e Deus. Ela representa uma mãe para mim”, declarou.
Já Maria Peixoto, moradora de Barcelona, na Serra, tem 101 anos, casou com 16 e teve 9 filhos. A vida dela, assim como a de Maria da Penha, é regada por muito amor. “Faço tudo por ela. Tudo. Eu amo demais a minha avó”, declarou a neta Alice da Silva Araújo.
*Com informações da repórter Vívia Lima da TV Gazeta