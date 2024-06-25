Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Longevidade

Centenárias: amor e carinho regam a vida de idosas com mais de 100 anos no ES

Conheça Maria da Penha e Maria Peixoto. Ambas possuem mais de 100 anos e compõem o grupo dos 678 capixabas centenários
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

25 jun 2024 às 18:23

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 18:23

Consegue imaginar quantas histórias você teria para contar se vivesse mais de 100 anos? Viver tantos anos assim é um privilégio para poucas pessoas. Maria da Penha e Maria Peixoto, moradoras do Espírito Santo, possuem, além do nome, outra característica em comum. Ambas possuem mais de um século de vida. Elas compõem o grupo dos 678 capixabas centenários, segundo informações do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Maria da Penha tem 105 anos
Maria da Penha, de 105 anos, é natural de Afonso Cláudio Crédito: Ari Melo
Maria da Penha tem 105 anos. Ela nasceu no dia 11 de outubro de 1918, no município de Afonso Cláudio, na região Serrana do Espírito Santo. Filha de um comerciante e de uma professora, ela trabalhou a vida toda no comércio. “Minha mãe se chamava Helena de Castro Bermudes. Já eu, fui comerciante por muitos anos. Me aposentei trabalhando no comércio”, disse ela em entrevista para a repórter Vívia Lima, da TV Gazeta.
A cuidadora de Maria da Penha, Nair Eusébio Gomes, não esconde o carinho, o cuidado e o amor que existe entre elas. “Eu amo cuidar dela. Já ficamos mais de 15 dias só eu, ela e Deus. Ela representa uma mãe para mim”, declarou.
VEJA TAMBÉM
Já Maria Peixoto, moradora de Barcelona, na Serra, tem 101 anos, casou com 16 e teve 9 filhos. A vida dela, assim como a de Maria da Penha, é regada por muito amor. “Faço tudo por ela. Tudo. Eu amo demais a minha avó”, declarou a neta Alice da Silva Araújo.
Maria Peixoto junto com a família
Maria Peixoto, de 101 anos, com a família Crédito: Ari Melo
*Com informações da repórter Vívia Lima da TV Gazeta

Veja Também

8 características de personalidade compartilhadas por pessoas centenárias

"Tenho muitos anos para viver", diz uma das 678 centenárias do ES

Quais estados alcançaram 80 anos de expectativa de vida?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo idosos Vida Carinho Amor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mutirão oferece documentação gratuita a pessoas em vulnerabilidade em Vitória
Imagem de destaque
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados