Centenárias: amor e carinho regam a vida de idosas com mais de 100 anos no ES

Consegue imaginar quantas histórias você teria para contar se vivesse mais de 100 anos? Viver tantos anos assim é um privilégio para poucas pessoas. Maria da Penha e Maria Peixoto, moradoras do Espírito Santo, possuem, além do nome, outra característica em comum. Ambas possuem mais de um século de vida. Elas compõem o grupo dos 678 capixabas centenários, segundo informações do último Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Maria da Penha, de 105 anos, é natural de Afonso Cláudio Crédito: Ari Melo

TV Gazeta. Maria da Penha tem 105 anos. Ela nasceu no dia 11 de outubro de 1918, no município de Afonso Cláudio , na região Serrana do Espírito Santo. Filha de um comerciante e de uma professora, ela trabalhou a vida toda no comércio. “Minha mãe se chamava Helena de Castro Bermudes. Já eu, fui comerciante por muitos anos. Me aposentei trabalhando no comércio”, disse ela em entrevista para a repórter Vívia Lima, da

A cuidadora de Maria da Penha, Nair Eusébio Gomes, não esconde o carinho, o cuidado e o amor que existe entre elas. “Eu amo cuidar dela. Já ficamos mais de 15 dias só eu, ela e Deus. Ela representa uma mãe para mim”, declarou.

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Já Maria Peixoto, moradora de Barcelona, na Serra, tem 101 anos, casou com 16 e teve 9 filhos. A vida dela, assim como a de Maria da Penha, é regada por muito amor. “Faço tudo por ela. Tudo. Eu amo demais a minha avó”, declarou a neta Alice da Silva Araújo.

Maria Peixoto, de 101 anos, com a família Crédito: Ari Melo