Catedral de Vitória vai passar por obras de restauro e pintura

Programação de missas vai ser mantida durante as intervenções na igreja, previstas para começar ainda neste mês

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:38

Reparos em áreas com infiltrações, manutenção do telhado, pintura e melhorias na sala do batismo. Esses são alguns dos trabalhos previstos para a recuperação da Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital. A intervenção, orçada em R$ 1,66 milhão, deve começar ainda neste mês e durar até março do próximo ano. Durante as obras, a programação de missas e demais celebrações não será alterada.

A intervenção foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último domingo (2), durante a Missa de Finados na Catedral. Na ocasião, ao lado do vice, Ricardo Ferraço (MDB), o chefe do Executivo estadual explicou que o investimento é voltado para o cuidado com o templo religioso e a cultura capixaba.

“A Catedral Metropolitana não é apenas uma construção. Ela representa a fé, o encontro, a tradição e a própria história de Vitória. Ao restaurá-la, estamos reafirmando o valor da nossa cultura e entregando à cidade um patrimônio renovado”, disse o governador.

Catedral Metropolitana de Vitória, no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e a Mitra Arquidiocesana de Vitória, estão previstas as seguintes intervenções: impermeabilização da área externa superior das lajes da sacristia, secretaria e sala do batismo; reparos em áreas com infiltrações; manutenção e substituição dos parafusos do telhado por modelos em inox; além da substituição de telhas danificadas por peças idênticas às originais.

Também será feita a pintura externa da fachada da igreja, no mesmo tom atual. A obra prevê ainda a recuperação de capitéis (parte superior de colunas estruturais) e bases de colunas danificadas, preservando a arquitetura e a estética original da Catedral.

“Mais do que a recuperação de um monumento, essa obra devolve à cidade um símbolo de memória, fé e pertencimento que atravessa gerações. A revitalização fortalece o Centro Histórico e valoriza o patrimônio cultural da capital”, comentou o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha.

