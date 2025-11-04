VSR

Gestantes poderão se vacinar contra vírus da bronquiolite a partir deste mês no ES

Imunização será oferecida a partir da 28ª semana de gestação e protege os bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador de bronquiolite

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:47

Gestantes começam a ser vacinadas contra vírus que causa bronquiolite Crédito: Márcia Leal/PMCI

As gestantes capixabas terão acesso, a partir deste mês, a uma nova proteção no calendário nacional: a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) — causador da bronquiolite e de outras infecções respiratórias. O Ministério da Saúde sinalizou o início do envio das doses aos estados brasileiros na segunda quinzena de novembro, e no Espírito Santo, 51.811 gestantes estão aptas a serem vacinadas, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa).

O imunizante será oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e acrescentado às doses de rotina do Calendário Nacional de Vacinação das Gestantes. A aplicação será feita a partir da 28ª semana de gravidez, para que os anticorpos sejam transferidos ao bebê, garantindo proteção nos primeiros meses de vida.

“A incorporação deste novo imunizante é um passo muito importante para a saúde pública, e mais ainda à saúde dos lactentes, especialmente aqueles com menos de 6 meses, período de maior suscetibilidade à doença. É um ganho importante ao cuidado da mãe com o seu bebê, pois vacinando as gestantes contra o VSR, elas conferem imunidade passiva ao seu filho, protegendo-o contra infecção grave durante os primeiros meses de vida, bem como sequelas a longo prazo e morte”, alertou a referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI), Danielle Grillo.

O VSR é o principal responsável pelos casos de bronquiolite, inflamação dos bronquíolos que afeta especialmente bebês e pode levar a quadros graves de dificuldade respiratória. De acordo com o Informe Epidemiológico das Vigilâncias das Síndromes Gripais, até a semana epidemiológica 43 (encerrada em 25 de outubro), o vírus foi o principal causador de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Espírito Santo, com 709 casos notificados, o que representa cerca de 22% do total.

Entre esses casos, 92% (651) ocorreram em crianças de 0 a 4 anos, faixa etária mais vulnerável às complicações do VSR. No mesmo período, foram registrados 19 óbitos por infecção pelo vírus, 8 deles em crianças pequenas.

É uma vacina segura e que já demonstrou, em diferentes países, o objetivo de reduzir a incidência e a gravidade da doença em bebês. Ela poderá ser administrada junto a outros imunizantes do calendário da gestante, então é uma oportunidade de colocar todas as doses em dia Danielle Grillo Referência técnica do Programa Estadual de Imunizações (PEI)

Proteção dupla

O esquema de vacinação será de dose única, em mulheres a partir da 28ª semana gestacional, sem restrição de idade materna. A recomendação é de uma dose a cada gestação. Segundo a Sesa, as grávidas têm papel importante na prevenção da doença causada pelo VSR, na proteção do bebê, uma vez que ao receber a dose, os anticorpos maternos proporcionados pela vacinação são passados via transplacentária.

O Programa Estadual de Imunizações (PEI) organizou um cronograma de capacitação dos profissionais de saúde municipais sobre o novo imunizante a fim de explicar sobre as indicações, preparo e aplicação, armazenamento, registro da dose, entre outros assuntos, além disso, prepara o envio da nota técnica estadual sobre as principais informações. Com a sinalização do Ministério da Saúde sobre o envio das doses ao Estado, elas serão prontamente distribuídas às regionais de saúde para envio aos municípios.

Outras vacinas para gestantes

Conforme destacou a Sesa, as vacinas protegem vidas e, durante a gravidez, elas são ainda mais importantes e agem em dose dupla, garantindo proteção à saúde da gestante e do bebê. Pelo SUS as gestantes têm um calendário específico, com a recomendação das seguintes vacinas:

Dupla adulto (dT); Vacina dTpa; Hepatite B; Influenza (gripe); Covid-19.

A partir da segunda quinzena de novembro, segundo definição do Ministério da Saúde, as gestantes passarão a contar também com a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

