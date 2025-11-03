Santa Rita: 96 casos de infecção misteriosa seguem em investigação no ES

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19:21
A infecção misteriosa, que começou no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória, permanece com 96 casos em investigação. Entre os casos em análise, 76 são colaboradores, 11 são acompanhantes e seis são pacientes. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (3) em boletim da Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES).
Desses, seis estão internados, sendo dois na UTI - um paciente oncológico e a funcionária que é técnica em enfermagem. Na enfermaria, o número aumentou de três para quatro, todos funcionários. Segundo os dados do documento, o município de Linhares entrou voltou a ser listado como cidade com pessoas internadas. O município havia saído na sexta-feira (31) após alta de pacientes. Agora, consta com uma pessoa na enfermaria.
Baixo Guandu entrou pela primeira vez com uma pessoa na UTI. Cariacica, Serra e Vitória permanecem desde o início das investigações com pessoas como casos suspeitos internados.
As informações foram divulgadas em boletim, pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES). A pasta estadual divulgou nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa, que a principal suspeita de causa o surto é o fungo histoplasma. Conforme a Sesa, ele é geralmente encontrado em fezes de aves e morcegos, mas o resultado ainda não é conclusivo e a investigação continua.
Apesar do número maior de investigações, os dados não estão relacionados a novas infecções, mas levam em consideração se as pessoas apresentam sintomas específicos do quadro avaliado e se elas estiveram na ala oncológica, setor onde a infecção pode ter começado, no período entre 20 de setembro e 22 de outubro.
Os sintomas
Quadro 1
► Ter febre
►Alteração em exames de raio-x do tórax
►Pelo menos um desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça.
Quadro 2
► Ter febre
► Pelo menos dois desses sintomas: tosse, dores muscular ou de cabeça
Na segunda-feira (27), primeiro dia de divulgação, eram 34 colaboradores e 7 acompanhantes analisados. Já na terça-feira (28) a quantidade já tinha aumentado para 69 pessoas em investigação, sendo 46 colaboradores, nove acompanhantes, oito pacientes e seis 'sem informação', que são pessoas que estariam com vínculo com o hospital sendo analisado. Na quarta eram 88 e quinta eram 90 suspeitos de infecção.
As causas da contaminação ainda não foram identificadas. A principal hipótese levantada pelas autoridades de saúde é que a contaminação pode ser ambiental, sendo causada pela água ou ar-condicionado. São testados 300 patógenos, como bactérias e fungos, no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.
