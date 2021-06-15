Antônio Leopoldo Teixeira, juiz aposentado acusado da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho Crédito: Gildo Loyola

Dezoito anos após o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho , a Quarta Vara Criminal de Vila Velha marcou a data para o julgamento do juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, acusado de ser um dos mandantes do crime. O júri popular ocorrerá no dia 2 de agosto, às 9 horas.

Your browser does not support the audio element. Caso Alexandre Martins - julgamento de juiz Leopoldo é marcado para 2 de agosto

O crime aconteceu no dia 24 de março de 2003, quando Alexandre chegava a uma academia de ginástica, em Itapuã, Vila Velha. Ele foi morto a tiros ao lado do seu carro. A denúncia feita pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou que a morte seria de mando, cometida em função de denúncias feitas pelo juiz sobre a venda de sentenças. Mas a defesa dos acusados como mandantes alegou latrocínio – assalto com morte.

Dos dez acusados pelo crime, apenas Leopoldo não foi julgado. Ele chegou a ser pronunciado - decisão que o encaminha para o júri popular -, mas diversos recursos foram feitos aos tribunais de Brasília - Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ocorre que as decisões dos recursos não foram favoráveis a Leopoldo e elas transitaram em julgado - quando não há mais possibilidade de recorrer contra a decisão - em 15 de maio de 2018 e em 16 de dezembro de 2020.

Com isso, o processo foi encaminhado para a Quarta Vara Criminal de Vila Velha, e o juiz Marcelo Soares da Cunha agendou a sessão em que Leopoldo sentará no banco dos réus para o dia 2 de agosto.

Juiz Alexandre Martins, assassinado em 2003 Crédito: Arquivo | TV Gazeta

O advogado Fabrício Campos, um dos responsáveis pela defesa de Leopoldo, informou que o processo estará sendo analisado nos próximos dias. “Solicitamos que fossem feitas algumas diligências e, se houver deferimento para elas, pode ser que não haja tempo para que o julgamento ocorra na data agendada”, explicou.

Em função disso, ele informou que não está descartada a possibilidade de que seja solicitado um adiamento. “Pode ser necessário um pedido de mudança da data, mas vamos primeiro analisar os autos”, informou.

MPES: JULGAMENTO ATENDE A CLAMOR POPULAR

Por nota, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) destacou que o agendamento de uma data para que Antonio Leopoldo Teixeira possa ser julgado atende ao clamor popular "para que tenhamos, finalmente, todos os criminosos pagando pelo crime cometido". Confira a íntegra da nota:

"O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, informa que teve ciência do agendamento do júri do juiz aposentado Antonio Leopoldo Teixeira para o dia 2 de agosto. Entende que a sociedade cobra a elucidação completa desse crime bárbaro, que foi o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, morto em 2003. Este júri, por razão de uma série de recursos interpostos pela defesa, vem sendo sucessivamente adiado. O MPES avalia que a marcação dessa data pelo Judiciário atende ao clamor popular para que tenhamos, finalmente, todos os criminosos pagando pelo crime cometido."

OUTROS RÉUS JÁ ENFRENTARAM A JUSTIÇA

Mandantes:

Das três pessoas acusadas como mandantes do assassinato, apena Leopoldo não foi julgado. Em 2015, sentaram no banco dos réus o coronel Walter Gomes Ferreira, condenado na ocasião a 23 anos, pena reduzida posteriormente para 16 anos.

No mesmo dia, o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu, foi inocentado. Absolvição confirmada pelo Tribunal de Justiça.

Executores:

Os executores foram Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão, e Giliarde Ferreira de Souza, o Gi. Ambos estão em regime aberto.

Fernando Cabeção foi condenado por intermediar morte do juiz Alexandre Martins Crédito: Reprodução/Arquivo TV/Gazeta

Intermediadores:

O sargento da PM Heber Valêncio foi condenado, em 27 de outubro de 2005, a sentença de 20 anos e três meses. Está em liberdade. O sargento da PM Ranilson Alves da Silva foi condenado a 15 anos, mas desde 2008 está fora da prisão.