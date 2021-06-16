Caso Alexandre Martins: “Ainda busco justiça”, diz pai de juiz assassinado

O juiz aposentado Leopoldo e o juiz Alexandre Martins, morto em 2003 Crédito: Montagem | Carlos Alberto Silva | Nestor Muller

Depois de 18 anos e quatro meses, o advogado Alexandre Martins de Castro, 75 anos, aguarda que o último acusado como responsável pelo assassinato de seu filho seja julgado. “Ainda mais injusto do que o crime é a impunidade”, desabafa. A expectativa dele é de que a justiça seja feita no próximo dia 2 de agosto, data em que está marcado o julgamento do juiz aposentado Antonio Leopoldo Teixeira

Dos dez acusados pelo crime, apenas Leopoldo não foi julgado. “Todos os dias faço orações pedindo que haja justiça. Minha alma vai ficar em paz quando ele for julgado e condenado”, assinalou.

O advogado assinala que está confiante no trabalho do Ministério Público e nas provas existentes no processo. “As provas que existem são tão contundentes. A polícia o indiciou, o MPES o denunciou e o juiz o pronunciou em uma decisão com mais de 90 folhas. Na hora em que ele sentar no banco dos réus, vai ser condenado”, destacou.

Alexandre Martins de Castro, pai do juiz morto em 2003 Crédito: Carlos Alberto Silva

Mas ele acredita que, até o dia 2 de agosto, o juiz aposentado Leopoldo tentará impedir a realização do julgamento. “Tenho certeza de que ele vai tentar encontrar forma de protelar. É a sua única solução, protelar, o que demonstra que está fugindo de um julgamento com desfecho lógico, que resultará em sua condenação.”

Ele recorda do filho como um juiz atuante, que se dedicou com coragem a enfrentar o crime organizado e a corrupção, que integrou a missão especial federal que, em julho de 2002, investigava as ações do crime organizado no Estado. “Foi um dos primeiros juízes a participar ativamente das operações que são tão comuns atualmente. E sem o apoio que os juízes atuais contam. Foi um pioneiro”, observa.

SEM RANCOR CONTRA ACUSADO

“Eu estive em uma reunião, e o Leopoldo estava lá. Aproveitei a ocasião para dizer a ele (Leopoldo) que não quero mais ter rancor na minha vida. Os problemas ele deve resolver com a Justiça, e não sou eu que julgo. Não se trata de perdão, mas de não ter mais rancor", afirmou Alexandre Martins de Castro.

Antônio Leopoldo Teixeira será julgado em 2 de agosto Crédito: Gildo Loyola - 06/06/2006

O pai do juiz morto reafirma que a ocasião foi o momento de se desapegar do ódio que guardava em seu coração. “Em momento algum o perdoei. Para isso, ele teria que pedir perdão, o que ele nunca fez. Naquele momento disse que não tinha mais ódio dele, porque eu sentia muito ódio. Mas disse também que ele teria que prestar contas dos atos com a Justiça, tem que ser julgado”, relembra.

Sua luta, conta Alexandre Martins de Castro, é por justiça. “Para a morte não há solução, mas para a impunidade existe. É a justiça, com o julgamento e a condenação”, disse.

OS RÉUS DENUNCIADOS PELO CRIME

MANDANTES

Walter Gomes Ferreira - o coronel da PM foi julgado em 2015, e condenado a 23 anos - pena reduzida posteriormente para 16 anos. Está preso

- o coronel da PM foi julgado em 2015, e condenado a 23 anos - pena reduzida posteriormente para 16 anos. Está preso Cláudio Luiz Andrade Baptista, o Calu - o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito foi inocentado. Absolvição confirmada pelo Tribunal de Justiça.

- o ex-policial civil e empresário do ramo de mármore e granito foi inocentado. Absolvição confirmada pelo Tribunal de Justiça. Antonio Leopoldo Teixeira - julgamento marcado para 2 de agosto

EXECUTORES

Odessi Martins da Silva Júnior, o Lumbrigão - condenado, em 2004, a 25 anos e 8 meses de prisão. Cumpre o restante da pena em liberdade.

- condenado, em 2004, a 25 anos e 8 meses de prisão. Cumpre o restante da pena em liberdade. Giliarde Ferreira de Souza, o Gi - condenado, em 2004, a 25 anos e 8 meses de prisão. Cumpre o restante da pena em liberdade.

INTERMEDIADORES

Heber Valêncio - sargento da PM, condenado em 2005, a sentença de 20 anos e três meses. Está fora da prisão.

- sargento da PM, condenado em 2005, a sentença de 20 anos e três meses. Está fora da prisão. Ranilson Alves da Silva - sargento da PM, foi condenado a 15 anos, mas desde 2008 está fora da prisão.

- sargento da PM, foi condenado a 15 anos, mas desde 2008 está fora da prisão. Fernandes de Oliveira Reis, o Fernando Cabeção. Em 2005 foi condenado a 23 anos. Em junho do ano passado ele foi assassinado dentro de um veículo, em Itapuã, Vila Velha.

Em 2005 foi condenado a 23 anos. Em junho do ano passado ele foi assassinado dentro de um veículo, em Itapuã, Vila Velha. André Luiz Barbosa Tavares, o Yoxito - foi condenado em 2005 a 8 anos e 4 meses de prisão. Está fora da prisão.

- foi condenado em 2005 a 8 anos e 4 meses de prisão. Está fora da prisão. Leandro Celestino dos Santos, o Pardal - condenado em 2005 a 15 anos e dois meses de prisão. Está fora da prisão.

Fernando Cabeção foi condenado por intermediar morte do juiz Alexandre Martins Crédito: Reprodução/Arquivo TV/Gazeta

DATA PODE SER REMARCADA, DIZ ADVOGADO DE RÉU

O advogado Fabrício Campos, um dos responsáveis pela defesa de Leopoldo, informou que o processo estará sendo analisado nos próximos dias. “Solicitamos que fossem feitas algumas diligências e, se houver deferimento dessas diligências, pode ser que não haja tempo para que o julgamento ocorra na data agendada”, explicou.

Em função disso, ele informou que não está descartada a possibilidade de que seja solicitado um adiamento. “Pode ser necessário um pedido de mudança da data, mas vamos primeiro analisar os autos”, informou.

MPES: JULGAMENTO ATENDE A CLAMOR POPULAR

Por nota, o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) destacou que o agendamento de uma data para que Antonio Leopoldo Teixeira possa ser julgado atende ao clamor popular "para que tenhamos, finalmente, todos os criminosos pagando pelo crime cometido". Confira a íntegra da nota: