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Ninguém estava no local

Casa de pedreiro desaba e atinge carro em Jardim Carapina, na Serra

O morador da casa estava em outro local e escapou do acidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 09:03

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 09:03

Casa desabou no bairro Jardim Carapina, na Serra, na manhã deste domingo (18)
Casa desabou no bairro Jardim Carapina, na Serra, na manhã deste domingo (18) Crédito: TV Gazeta
Casa de pedreiro desaba e atinge carro em Jardim Carapina, na Serra
Uma casa desabou no bairro Jardim Carapina, na Serra, na manhã deste domingo (18). Não havia ninguém na residência no momento da queda do imóvel. O morador da casa, que é ajudante de pedreiro, estava fazendo uma obra em outro local e escapou do acidente.
Vizinhos contaram que não sabiam que o morador não estava na casa e ficaram desesperados. Eles conseguiram salvar os dois cachorros que viviam no imóvel e chamaram o Corpo de Bombeiros, que chegaram e iniciaram imediatamente as buscas. Somente duas horas depois um parente conseguiu contato com o dono da casa e as pessoas descobriram que ele não estava debaixo dos escombros.
Além da perda de vários objetos pessoais, o carro de um vizinho, que ficava na garagem da casa, também foi atingido. O vizinho que construiu o muro e é dono do carro que ficou debaixo dos escombros disse que o prejuízo dele é de pelo menos R$ 10 mil. 
Para a reportagem da TV Gazeta, o dono do imóvel, o auxiliar de pedreiro Joraildo Pereira, disse que a casa estava com alguns vazamentos, mas não imaginava que ela ia desabar. Ele contou que morava na casa havia 27 anos. Poucos meses atrás, ele decidiu trocar as telhas de amianto por uma laje e fez tudo sozinho. No último sábado (17), ele contou que tinha tirado as vigas que sustentavam a laje. Inclusive, teria utilizado areia de praia nas intervenções.
Sem ter para onde ir, o auxiliar de pedreiro fez uma barraca com madeiras no terreno do imóvel
Sem ter para onde ir, o auxiliar de pedreiro fez uma barraca com madeiras no terreno do imóvel Crédito: TV Gazeta

ERROS

O representante da Defesa Civil, Antônio Carlos Coutinho, informou quais medidas tomadas pelo morador contribuíram para o colapso e desabamento da estrutura.
Ele utilizou um muro de divisória de terreno para fazer um telhado, inicialmente, com telhas de eternit. e substituiu essas telhas de eternit por uma laje. Essa laje, ele utilizou, inclusive, areia da praia. Para fazer as britas ele quebrava pedras. É um material de qualidade ruim. A ferragem também não foi dimensionada, não tinha uma estrutura de colunas para suportar.

AJUDA PARA CONSTRUÇÃO SEGURA

Para auxiliar as pessoas que pretendem construir um imóvel, mas não possuem recursos para elaborar um projeto, o representante da Defesa Civil citou oportunidades para pessoas terem acesso a uma construção segura.
Nós orientamos que, mesmo as pessoas de baixa renda, podem procurar um técnico de edificações, por exemplo. No caso de engenheiros, nós temos os Engenheiros Sem Fronteiras na UFES, que orientam e acompanham projetos, sem custos. Nós temos um convênio com a Associação dos Engenheiros Civis do ES, que tem proporcionado e entregue projetos para a população da Serra. Existem essas possibilidades para que você tenha uma construção segura, concluiu.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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