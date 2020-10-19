Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ação de bandidos

Cinco vítimas tiveram pertences levados durante arrastão na Serra

Segundo informações da PM, ação dos bandidos durou cerca de duas horas e pode ter havido subnotificação dos registros;  assaltos foram praticados em pelo menos cinco bairros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 21:55

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 21:55

Segurança - Policial militar
Policial militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo menos cinco vítimas foram assaltadas na manhã deste domingo (18) na Serra. Bandidos realizaram uma série de arrastões em pelo menos cinco bairros do município, numa ação que durou cerca de duas horas, segundo informações da Polícia Militar.
De acordo com o tenente Avancini, da Polícia Militar, as primeiras denúncias vieram das regiões de Eldorado e Porto Canoa, pouco após as 10 horas, mas, as ações dos criminosos, que estariam utilizando um veículo modelo Corsa, se estenderam também por Jacaraípe, Vila Nova de Colares e uma área conhecida como Chapadão, que liga Nova Almeida e Serra Sede.
Foi montado um cerco policial, porém, infelizmente, não conseguimos capturar os criminosos, explicou o militar.
Ainda segundo o tenente, cinco vítimas registraram o boletim de ocorrência após os arrastões, entretanto, ele acredita que o número pode ser maior. A suposição é que houve subnotificação. É bastante provável que hajam outras vítimas. 

Veja Também

No ES, 17 novas drogas foram identificadas pela polícia desde 2018

Após confronto com a polícia, envolvido em ataque no Centro de Vitória é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados