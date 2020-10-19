Cinco vítimas tiveram pertences levados durante arrastão na Serra

Pelo menos cinco vítimas foram assaltadas na manhã deste domingo (18) na Serra. Bandidos realizaram uma série de arrastões em pelo menos cinco bairros do município, numa ação que durou cerca de duas horas, segundo informações da Polícia Militar.
De acordo com o tenente Avancini, da Polícia Militar, as primeiras denúncias vieram das regiões de Eldorado e Porto Canoa, pouco após as 10 horas, mas, as ações dos criminosos, que estariam utilizando um veículo modelo Corsa, se estenderam também por Jacaraípe, Vila Nova de Colares e uma área conhecida como Chapadão, que liga Nova Almeida e Serra Sede.
Foi montado um cerco policial, porém, infelizmente, não conseguimos capturar os criminosos, explicou o militar.
Ainda segundo o tenente, cinco vítimas registraram o boletim de ocorrência após os arrastões, entretanto, ele acredita que o número pode ser maior. A suposição é que houve subnotificação. É bastante provável que hajam outras vítimas.