O brasileiro Alexsandro Tonn Loose, de 30 anos, que morreu durante o primeiro dia de trabalho em uma obra na Itália, foi enterrado neste domingo (3), na Serra, na Grande Vitória, em cerimônia reservada para os familiares. A família dele buscou ajuda para trazer o corpo ao Brasil e o translado foi feito no sábado (2).
Segundo o irmão de Alexssandro, Magno Loose, a família contou com ajuda do Consulado do Brasil na Itália, da comunidade brasileira no país e de instituições da Igreja Católica. O acidente aconteceu no dia 13 de junho.
Alexsandro tinha cidadania italiana e, junto com a esposa e o filho de 4 anos, foi há cerca de três meses para a cidade de Verona. Na Itália, o plano de Alexsandro era seguir na mesma profissão que exercia no Brasil, a de pedreiro. O capixaba estava nas primeiras horas no novo emprego em uma obra na província de Mântua.
A família de Alexsandro no Espírito Santo afirmou que ele foi para a Itália com a intenção de prosperar financeiramente. Além dele, quatro irmãos atuam como pedreiros.
*Com informações do g1 ES
Capixaba que caiu de andaime e morreu na Itália é enterrado na Serra