Capixaba que caiu de andaime e morreu na Itália é enterrado na Serra

Segundo o irmão de Alexssandro, Magno Loose, a família contou com ajuda do Consulado do Brasil na Itália, da comunidade brasileira no país e de instituições da Igreja Católica. O acidente aconteceu no dia 13 de junho.

Alexsandro tinha cidadania italiana e, junto com a esposa e o filho de 4 anos, foi há cerca de três meses para a cidade de Verona. Na Itália, o plano de Alexsandro era seguir na mesma profissão que exercia no Brasil, a de pedreiro. O capixaba estava nas primeiras horas no novo emprego em uma obra na província de Mântua.