Capixaba é achado morto em Portugal e família luta para trazer corpo ao ES

O capixaba Peterson Ribeiro foi encontrado morto em uma cidade de Portugal Crédito: Arquivo pessoal

O ajudante de pedreiro Peterson Ribeiro de Souza, de 33 anos, nascido no Espírito Santo , foi encontrado morto no alojamento em que morava na cidade de Lourinhã, localizada a 70 km de Lisboa, em Portugal . A notícia chegou na última sexta-feira (12) para os familiares, que imediatamente tomaram a iniciativa de abrir uma vaquinha online para arcar com os custos do transporte do corpo do capixaba – 7 mil euros, aproximadamente R$ 35 mil, é o valor pedido por uma empresa especializada.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, a ex-companheira de Peterson, Camila Praniski, afirmou que ainda é desconhecida a causa da morte do capixaba. Um laudo estaria sendo feito, mas ainda não foi divulgado. Segundo ela, Peterson não tinha problemas de saúde e aparentava estar bem-humorado nos últimos contatos feitos por telefone. Com o ajudante de pedreiro ela tem uma filha de três anos, que mora com a mãe no Estado.

"Na sexta-feira (12), acordei com a mãe dele me dizendo que o Peterson havia morrido. Foi uma surpresa para todo mundo, porque ele estava bem, brincando com todo mundo. O que sabemos é que ele dormiu e não acordou mais. Os colegas de trabalho tentaram reanimar o Peterson, mas não conseguiram" Camila Praniski - Ex-mulher de Peterson

Ainda segundo a ex-companheira, o ajudante de pedreiro sempre teve o desejo de morar fora. Nos últimos anos, teria conseguido se organizar financeiramente até ir para Portugal em 2021. Desde então, ele morou em algumas cidades do país. Recentemente, estava trabalhando em Lourinhã, onde também morava e dormia no alojamento.

Peterson deixa uma filha de três anos que teve com Camila Praniski quando ainda morava no Espírito Santo. Nascido em Pedro Canário, ele morava em Balneário de Carapebus, na Serra, antes de viajar para o exterior. A ex-companheira relatou que a filha do casal já perguntou sobre o pai.

"Para mim, a parte mais difícil é com minha filha. Ontem ela me perguntou se o pai dela tinha morrido. Fico sem saber como explicar o que falar", contou Camila.

Lourinhã, onde Peterson Ribeiro trabalhava, fica a 70km de Lisboa, capital de Portugal Crédito: Reprodução | Maps

Apesar de ter ido sozinho para Portugal em 2021, Peterson chegou a morar com o irmão no país europeu. Renan Ribeiro ainda mora em Portugal e contou à reportagem que a causa da morte do irmão deve ser divulgada até sexta-feira (19).

"Ainda aguardo o contato do hospital, que deve acontecer de hoje [quinta] para amanhã [sexta]. Depois disso, deve acontecer o transporte para a funerária", afirmou.

Família quer arrecadar R$ 35 mil para transporte do corpo

A vaquinha foi aberta com a meta de arrecadar R$ 35 mil. De acordo com a ex-companheira e o irmão de Peterson, a funerária exige um total de 7 mil euros para que o corpo do capixaba seja trazido de Portugal para o Espírito Santo.

Segundo Renan Ribeiro, todo o valor precisa ser pago antes que o transporte aconteça. A previsão é que o corpo de Peterson seja transportado para o Brasil na próxima semana.

"A previsão é que o corpo seja transportado para o Brasil na próxima semana. Estamos correndo para conseguir todo o valor", afirmou.

A arrecadação está disponível no site 'vakinha', com o seguinte nome: "Ajuda para trazer Peterson p/ seus familiares e amigos" . Até o fim da manhã desta quinta-feira (18), a família já havia arrecadado mais de R$ 12 mil.

Governo federal não prevê recursos para famílias de brasileiros falecidos

Em caso de falecimento de cidadão brasileiro em Portugal, o Consulado-Geral deverá ser imediatamente informado para tomar as providências necessárias e prestar orientação aos familiares e amigos da pessoa falecida. O contato entre consulado e família, no entanto, se limita às orientações. Não há pagamento de transporte, segundo o próprio Consulado-Geral informa no site oficial.