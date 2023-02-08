Família faz ‘vaquinha’ para cirurgia de menina com tumor cerebral no ES

Yasmin Strelow de Oliveira, de 3 anos, foi diagnosticada com um tumor cerebral. Crédito: Acervo pessoal

Em dezembro de 2021, com 1 ano e 10 meses de idade, Yasmin Strelow de Oliveira brincava na sala de casa, no bairro Honório Fraga, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , quando os pais, Nilzete Strelow Hell, de 30 anos, e Wallas de Oliveira Silva, de 31 anos, perceberam que havia algo errado com a filha. A menina começou a ter espasmos no pescoço e perdeu o equilíbrio, não conseguindo mais ficar em pé sozinha. Foram os primeiros sintomas de um tumor cerebral diagnosticado nela.

Desde então, a família enfrenta uma batalha pela sobrevivência da menina. A esperança está em dois procedimentos cirúrgicos que os pais conseguiram marcar para filha em um hospital particular no Paraná, nos valores de R$ 35 mil e R$ 45 mil. Para arcar com os custos, a família começou uma ‘vaquinha’ online.

Agora, os pais estão em uma corrida contra o tempo, já que a cirurgia está marcada para o dia 6 de março. Já arrecadaram um valor suficiente para um dos procedimentos, mas ainda precisam de ajuda para pagar o outro.

Yasmin já passou por 43 sessões de quimioterapia Crédito: Acervo pessoal

Após os primeiros sintomas, os médicos acreditavam que se tratava de um 'mau jeito’ que a criança poderia ter tido enquanto brincava. Yasmin fez sessões de fisioterapia durante 10 meses. O diagnóstico que mudou a vida da família veio no dia 11 de outubro do ano passado, quando a menina foi internada e passou por uma ressonância que revelou o tumor cerebral.

“Disseram que, por estar em um local muito delicado, eles não poderiam operar. Ela já passou por 43 sessões de quimioterapia. Mas os exames mostraram que não teve efeito no tumor”, conta a mãe.

O pai de Yasmin trabalha em um frigorífico do município. Já Nilzete deixou de trabalhar, porque não conseguia conciliar as necessidades da saúde da filha com o emprego. Ela relata com tristeza a mudança que a doença causou na menina.

Yasmin tem cirurgia marcada para o dia 6 de março Crédito: Acervo pessoal

"Ela era muito inteligente. Desde pequenininha já falava direitinho. Agora ela anda com dificuldade e a fala embolou muito. Tem dias que ela sente tanta dor que eu nem consigo pegá-la no colo, só deitar do ladinho dela." Nilzete Strelow Hell - Dona de casa, mãe de Yasmin

A esperança veio quando Nilzete conheceu outra mãe que passou pela mesma situação com a filha. “Ela me indicou um médico fora do Estado que fez a cirurgia da filha dela com sucesso. Marcamos uma consulta com ele e descobrimos que ela também tem uma hidrocefalia, causada pelo tumor, que até então nem sabíamos que ela tinha”, relata a mãe.

Com o procedimento marcado, a família conta com a fé e a ajuda de quem puder para salvar a vida da filha.

Nilzete e Wallas com a filha Yasmin, de 3 anos Crédito: Acervo pessoal

"Nós vivemos um dia de cada vez. Ela já passou por muita coisa. Acredito que nada disso foi em vão. Tenho muita fé em Deus. Toda ajuda é bem-vinda, seja financeira ou de oração" Nilzete Strelow Hell - Dona de casa, mãe de Yasmin

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