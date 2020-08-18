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Voltou de ré

Caminhão de lixo despenca de barranco e motorista fica ferido em Cariacica

O veículo perdeu força ao subir pela Rua das Torres e começou a descer. Coletores conseguiram sair a tempo, mas o condutor ficou na cabine e despencou junto. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (18), no bairro Flexal II
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 12:30

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:30

O caminhão de lixo ficou com as rodas suspensas após despencar de uma altura de cerca de 10 metros
O caminhão de lixo ficou com as rodas suspensas após despencar de uma altura de cerca de 10 metros Crédito: Internauta
Um acidente com um caminhão de lixo que realiza a coleta na cidade de Cariacica, na Grande Vitória, deixou pelo menos uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (18). Por volta das 9h30, o veículo subia pela Rua das Torres, no bairro Flexal II, quando perdeu força e começou a descer de ré. 

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Com o caminhão descontrolado, o motorista identificado como Wedson da Silva Oliveira, de 45 anos, conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, não conseguiu deixar a cabine do veículo, que despencou de uma ribanceira com cerca de 10 metros de altura. Os coletores de lixo, que ficam na parte traseira do caminhão, conseguiram escapar antes que o acidente ocorresse.
Caminhão de lixo despenca de barranco e motorista fica ferido em Cariacica
O assistente social Ailton Pereira, de 55 anos, morador do bairro, contou que o veículo caiu na área próxima ao campinho de futebol do bairro.
"O caminhão não aguentou subir e começou a voltar. A rua é bem íngreme, mas ela é rota do caminhão de lixo quando ele passa no bairro. Ele passa ali sempre e não entendemos o que pode ter acontecido para o caminhão descer de ré. Os meninos que estavam atrás escaparam antes, mas o motorista se machucou bastante", relatou Ailton.

SOCORRO

Os próprios moradores retiraram o motorista da cabine. O mesmo foi conduzido para o Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município.
Em nota, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que  houve acionamento por volta das 9h25 para atender vítimas de acidente de trânsito, no bairro Flexal II, em Cariacica. O solicitante relatou que um caminhão de lixo estava subindo um barranco quando caiu com a cabine para baixo. Informou ainda que o motorista estava preso às ferragens e populares estavam tentando retirá-lo do veículo. Ao chegar no local, a guarnição foi informada por populares que haviam retirado o motorista do caminhão e o conduzido para o hospital.
Cariacica
O veículo despencou quando subia pela Rua das Torres e voltou Crédito: Reprodução/Google
Além disso, frisou o comunicado dos Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista e os militares precisaram jogar pó de serra para retirar o fluido do local.
Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica informou que a ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e confirmou que o motorista ferido foi levado para o PA do Trevo (Alto Lage). 

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