O caminhão de lixo ficou com as rodas suspensas após despencar de uma altura de cerca de 10 metros Crédito: Internauta

Flexal II, quando perdeu força e começou a descer de ré. Um acidente com um caminhão de lixo que realiza a coleta na cidade de Cariacica , na Grande Vitória , deixou pelo menos uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira (18). Por volta das 9h30, o veículo subia pela Rua das Torres, no bairro, quando perdeu força e começou a descer de ré.

Com o caminhão descontrolado, o motorista identificado como Wedson da Silva Oliveira, de 45 anos, conforme apurado pela reportagem da TV Gazeta, não conseguiu deixar a cabine do veículo, que despencou de uma ribanceira com cerca de 10 metros de altura. Os coletores de lixo, que ficam na parte traseira do caminhão, conseguiram escapar antes que o acidente ocorresse.

Your browser does not support the audio element. Caminhão de lixo despenca de barranco e motorista fica ferido em Cariacica

O assistente social Ailton Pereira, de 55 anos, morador do bairro, contou que o veículo caiu na área próxima ao campinho de futebol do bairro.

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"O caminhão não aguentou subir e começou a voltar. A rua é bem íngreme, mas ela é rota do caminhão de lixo quando ele passa no bairro. Ele passa ali sempre e não entendemos o que pode ter acontecido para o caminhão descer de ré. Os meninos que estavam atrás escaparam antes, mas o motorista se machucou bastante", relatou Ailton.

SOCORRO

Os próprios moradores retiraram o motorista da cabine. O mesmo foi conduzido para o Pronto-Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município.

Em nota, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou que houve acionamento por volta das 9h25 para atender vítimas de acidente de trânsito, no bairro Flexal II, em Cariacica. O solicitante relatou que um caminhão de lixo estava subindo um barranco quando caiu com a cabine para baixo. Informou ainda que o motorista estava preso às ferragens e populares estavam tentando retirá-lo do veículo. Ao chegar no local, a guarnição foi informada por populares que haviam retirado o motorista do caminhão e o conduzido para o hospital.

O veículo despencou quando subia pela Rua das Torres e voltou Crédito: Reprodução/Google

Além disso, frisou o comunicado dos Bombeiros, houve vazamento de óleo na pista e os militares precisaram jogar pó de serra para retirar o fluido do local.