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Em Melgaço

Caminhão carregado de combustível tomba em Domingos Martins

Não houve vazamento do óleo diesel e o motorista não ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:24

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:24

Um caminhão tombou na estrada de Melgaço, em Domingos Martins, região Serrana do Estado, nesta quarta-feira (5)
Um caminhão tombou na estrada de Melgaço, em Domingos Martins, região Serrana do Estado, nesta quarta-feira (5) Crédito: Reprodução/Sesp
Um caminhão carregado de óleo diesel tombou em uma estrada próxima a Melgaço, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, nesta quarta-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vazamentos e o motorista do veículo não ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros informou também que uma pista da estrada foi interditada com cones por precaução até que o transbordo do combustível seja concluído. Uma equipe está no local para realizar a sinalização aos motoristas e virar o caminhão. O trânsito não foi afetado na região. 

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