Caminhão carregado de combustível tomba em Domingos Martins

Um caminhão carregado de óleo diesel tombou em uma estrada próxima a Melgaço, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, nesta quarta-feira (5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há vazamentos e o motorista do veículo não ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros informou também que uma pista da estrada foi interditada com cones por precaução até que o transbordo do combustível seja concluído. Uma equipe está no local para realizar a sinalização aos motoristas e virar o caminhão. O trânsito não foi afetado na região.