Guia registra cachoeira congelada no Parque do Caparaó no ES

A última semana tem sido de tempo frio no Espírito Santo. Tão frio que em alguns locais a água virou gelo - e não é exagero! No lado capixaba do Parque Nacional do Caparaó, que mesmo fechado por conta da pandemia do novo coronavírus e passa por atividades internas de manutenção, na cidade de Dores do Rio Preto, o guia Ivan Souza flagrou uma queda dágua congelada e áreas de vegetação completamente cobertas de gelo.
Tudo aconteceu na manhã desta terça-feira (4) e foi registrado pelo Ivan, que publicou as fotos e os vídeos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver uma pequena queda dágua com água congelada. Junto dela, plantas e outras partes rochas também estavam cobertas de gelo. Em outro ponto, é possível ver uma vasta área de vegetação coberta pela geada. Veja o vídeo:
"A gente trabalha na portaria do Espírito Santo, subindo para fazer manutenções. Na manhã de 4 de agosto, fui olhar na cachoeirinha e estava tudo congelado. Uma imagem impressionante e muito bacana. Antes da portaria, uns 500 metros antes, também estava com gelo. Algumas fotos são do acampamento Macieira, uma das áreas que dá muito gelo por ter água e ser bem frio"
Guia do parque há 10 anos, ele também faz serviços de manutenção do local. Sempre que acontecem os fenômenos, faz questão de registrar tudo e publicar nas redes sociais. Além da beleza, o local de trabalho orgulha Ivan.
É muito gratificante trabalhar aqui, a gente faz porque gosta mesmo. A gente pega esse friozinho da manhã e no fim da tarde também. Depois das 15h, a temperatura já cai muito. Este ano aqui na portaria chegou a dar gelo. Mas é muito bom trabalhar com um serviço que a gente gosta. A cada dia que subo, fico mais satisfeito. Amo muito trabalhar nesta área, contou.
O frio registrado pelo Ivan no Caparaó deve continuar. De acordo com o departamento de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os próximos dias devem seguir com temperaturas baixas. Para esta quinta-feira (6), os termômetros devem marcar mínimas de 9ºC na Região Sul, e de até 5ºC na Região Serrana, de acordo com as previsões.