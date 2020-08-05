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Guia registra cachoeira congelada no Parque do Caparaó no ES

Funcionário do parque há 10 anos, o guia Ivan Souza registrou quedas d'água e vegetações congeladas na manhã desta terça-feira (4). 'Fui olhar na cachoeirinha e estava tudo congelado', contou

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 14:23
Guia mostra gelo formado durante frio intenso no Parque Nacional do Caparaó
Guia Ivan Souza mostra gelo formado durante frio intenso no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Arquivo pessoal de Ivan Souza
A última semana tem sido de tempo frio no Espírito Santo. Tão frio que em alguns locais a água virou gelo - e não é exagero! No lado capixaba do Parque Nacional do Caparaó, que mesmo fechado por conta da pandemia do novo coronavírus e passa por atividades internas de manutenção, na cidade de Dores do Rio Preto, o guia Ivan Souza flagrou uma queda dágua congelada e áreas de vegetação completamente cobertas de gelo.
Tudo aconteceu na manhã desta terça-feira (4) e foi registrado pelo Ivan, que publicou as fotos e os vídeos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver uma pequena queda dágua com água congelada. Junto dela, plantas e outras partes rochas também estavam cobertas de gelo. Em outro ponto, é possível ver uma vasta área de vegetação coberta pela geada. Veja o vídeo:

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"A gente trabalha na portaria do Espírito Santo, subindo para fazer manutenções. Na manhã de 4 de agosto, fui olhar na cachoeirinha e estava tudo congelado. Uma imagem impressionante e muito bacana. Antes da portaria, uns 500 metros antes, também estava com gelo. Algumas fotos são do acampamento Macieira, uma das áreas que dá muito gelo por ter água e ser bem frio"
Ivan Souza - Guia do Parque Nacional do Caparaó
Guia mostra gelo formado durante frio intenso no Parque Nacional do Caparaó
Guia mostra gelo formado durante frio intenso no Parque Nacional do Caparaó Crédito: Arquivo pessoal de Ivan Souza
Guia do parque há 10 anos, ele também faz serviços de manutenção do local. Sempre que acontecem os fenômenos, faz questão de registrar tudo e publicar nas redes sociais. Além da beleza, o local de trabalho orgulha Ivan.
É muito gratificante trabalhar aqui, a gente faz porque gosta mesmo. A gente pega esse friozinho da manhã e no fim da tarde também. Depois das 15h, a temperatura já cai muito. Este ano aqui na portaria chegou a dar gelo. Mas é muito bom trabalhar com um serviço que a gente gosta. A cada dia que subo, fico mais satisfeito. Amo muito trabalhar nesta área, contou.
O frio registrado pelo Ivan no Caparaó deve continuar. De acordo com o departamento de meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os próximos dias devem seguir com temperaturas baixas. Para esta quinta-feira (6), os termômetros devem marcar mínimas de 9ºC na Região Sul, e de até 5ºC na Região Serrana, de acordo com as previsões.

Guia mostra gelo formado durante frio intenso no Parque Nacional do Caparaó

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