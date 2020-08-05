Sequência de acidentes na Terceira Ponte provocam lentidão no trânsito

Sequência de acidentes na Terceira Ponte na tarde desta quarta-feira (05) Crédito: Rodosol

O início da tarde desta quarta-feira (05) foi marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha. Uma sequência de panes em veículos, além de um engavetamento no vão central da ponte geraram congestionamento na via.

De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, dois carros quebraram no local por volta das 14h, entretanto não precisaram ser removidos e seguiram viagem. Momentos seguintes, as equipes foram acionadas para mais uma pane em dois veículos, também próximo ao vão central, por volta das 14h15.

Na sequência, às 14h20, foi registrado na via um engavetamento com três veículos. Um dos veículos envolvido no acidente foi removido pelo guincho da concessionária. Não foram registradas vítimas