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Trânsito

Sequência de acidentes na Terceira Ponte provocam lentidão no trânsito

Quatro carros quebraram no vão central da ponte, na tarde desta quarta (05), causando congestionamento no sentido Vitória - Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:23

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:23

Sequência de acidentes na Terceira Ponte
Sequência de acidentes na Terceira Ponte na tarde desta quarta-feira (05) Crédito: Rodosol
O início da tarde desta quarta-feira (05) foi marcado por trânsito intenso na Terceira Ponte, para o motorista que segue de Vitória para Vila Velha.  Uma sequência de panes em veículos, além de um engavetamento no vão central da ponte geraram congestionamento na via.
De acordo com informações divulgadas pela Rodosol, concessionária que administra a ponte, dois carros quebraram no local por volta das 14h, entretanto não precisaram ser removidos e seguiram viagem. Momentos seguintes,  as equipes foram acionadas para mais uma pane em dois veículos, também próximo ao vão central, por volta das 14h15. 
Na sequência, às  14h20, foi registrado na via um engavetamento com três veículos.  Um dos veículos envolvido no acidente foi removido pelo guincho da concessionária.  Não foram registradas vítimas 
O trânsito ficou lento sobre a Terceira Ponte e nas ruas que dão acesso à ponte. O congestionamento chegou à Avenida Nossa Senhora da Penha, passando pela praça Cristovão Jaques, no bairro Santa Helena, e às proximidades do cruzamento com a Avenida Desembargador dos Santos Neves. O motorista que acessa o local pela Rua Dukla de Aguiar também enfrenta o trânsito intenso.

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