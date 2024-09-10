Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segurança pública

Câmeras vão monitorar rotina nas ruas, mas acesso a imagens será restrito

Governo do ES garante que sistema de reconhecimento facial para identificação de criminosos e de pessoas desaparecidas será usado apenas pelo Ciodes e vai garantir a privacidade dos dados da população
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

10 set 2024 às 13:39

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 13:39

O sistema de reconhecimento facial instalado em mais de 1,160 câmeras de videomonitoramento, lançado segunda-feira (9) pelo governo do Espírito Santo, será operado exclusivamente pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e o acesso às informações e dados será restrito.
Por meio do projeto, câmeras presentes em ônibus do Sistema Transcol e em pontos estratégicos do cerco inteligente vão usar inteligência artificial para monitorar a circulação nas ruas. O objetivo é identificar criminosos, pessoas com mandados de prisão, foragidos e desaparecidos.
Renato Casagrande detalha plano de reconhecimento facial Crédito: Bruno Nézio
Os equipamentos, posicionadas no entorno das cidades, poderão monitorar rotinas e identificar indivíduos suspeitos. No entanto, mesmo tendo a capacidade de monitorar e identificar milhares de pessoas ao mesmo tempo, o governo assegura a proteção dos dados da população.
Segundo o gerente de operações técnicas da Subsecretaria de Inteligência da Sesp, Jordano Bruno Leite, a plataforma do será operada exclusivamente a partir de uma sala restrita no Ciodes.
"Apenas um grupo seleto de profissionais autorizados terá acesso ao local e ao sistema, garantindo que a tecnologia seja utilizada estritamente para os fins de segurança pública"
Jordano Bruno Leite - Gerente de operações técnicas da Subsecretaria de Inteligência da Sesp
O governo reforçou que a tecnologia respeita a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo que as imagens coletadas sejam armazenadas em um banco de dados seguro, evitando qualquer tipo de uso indevido. O sistema identifica apenas pessoas que constam em registros oficiais, como identidades civis e CNHs, garantindo a privacidade de indivíduos que não possuem registros criminais ou mandados de prisão.
Câmeras vão monitorar rotina nas ruas, mas acesso a imagens será restrito
A tecnologia vai cruzar informações com diversas bases de dados, incluindo registros de desaparecidos, procurados, o Sistema Integrado de Inteligência da Segurança Pública (Sispes), a Secretaria da Justiça (Sejus) e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai instituir um grupo de gestão para estabelecer normas e protocolos para o uso da ferramenta, com foco na governança e na proteção dos dados coletados.
O Cerco Integrado e Inteligente, lançado em 2022, conta com 290 pontos de coleta, incluindo 1.160 câmeras e 90 balanças distribuídas pelo estado, criando um cerco aos municípios e rodovias, evitando a entrada e saída não monitorada de veículos e pessoas.

Foco na segurança

De acordo com o governador Renato Casagrande, o principal objetivo dessa tecnologia é localizar e identificar pessoas foragidas da Justiça ou desaparecidas, aumentando a eficiência das operações de segurança pública. Quando alguém com mandado de prisão entrar em um ônibus do Transcol, por exemplo, uma notificação imediata será enviada às forças policiais para que a pessoa seja abordada. 
As câmeras vão monitorar o movimento de pessoas em diversas situações, como em ônibus, carros e motos, inclusive quando o visor do capacete está levantado. "Essa vigilância é estratégica para identificar indivíduos em movimento e realizar o cruzamento de dados em tempo real, garantindo que a localização de criminosos e de pessoas desaparecidos seja imediata e precisa", afirma Victor Murad,  subsecretário de Transformação Digital da Secretaria de Governo.
*Bruno Nézio é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora–adjunta  do Núcleo do site A Gazeta, Fernanda Dalmacio.

LEIA MAIS 

Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores da Serra, aponta Ipec

Segurança e saúde são os problemas mais graves para eleitores de Vitória, aponta Quaest

Para Casagrande, PEC da Segurança fortalece polícias no combate à criminalidade

No ES, Lewandowski diz que PEC da Segurança "não vai mexer" nas polícias

Sucesso no combate a furtos e roubos aumenta sensação de segurança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Segurança Pública Sistema Transcol Governador Monitorar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados