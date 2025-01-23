Caderno de R$ 550? Lista de material escolar tem até "preciosidade" em Cachoeiro

Para facilitar a vida do consumidor na hora de encontrar os menores preços, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma pesquisa entre 11 papelarias da cidade para registrar o menor valor entre os produtos mais procurados. Segundo o órgão, um caderno comum de 96 folhas, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 7,99. Já os lápis e borrachas, que são indispensáveis, custam a partir de cinquenta centavos.