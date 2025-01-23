Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Volta às aulas

Caderno de R$ 550? Lista de material escolar tem até "preciosidade" em Cachoeiro

Com uma infinidade de produtos com preços variados, o Procon municipal orienta pais e responsáveis a pesquisarem antes das compras; veja as dicas
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

23 jan 2025 às 18:32

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 18:32

Cadernos podem variar em até R$500 em papelarias de Cachoeiro Crédito: Carlos Barros
Seja com produtos de personagens famosos ou da marca "queridinha" do momento, as papelarias buscam inovar e chamar a atenção dos alunos no período que antecede o retorno das aulas. Nas papelarias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma dessas novidades chama a atenção: um caderno cravejado de cristais que custa R$ 550. Apesar de diferente, o produto faz parte de uma coleção especial de uma marca e faz parte de uma edição limitada.
Para facilitar a vida do consumidor na hora de encontrar os menores preços, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma pesquisa entre 11 papelarias da cidade para registrar o menor valor entre os produtos mais procurados. Segundo o órgão, um caderno comum de 96 folhas, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 7,99. Já os lápis e borrachas, que são indispensáveis, custam a partir de cinquenta centavos.
"Nós recomendamos fazer uma análise (sobre) se você realmente precisa adquirir um produto novo ou se ainda pode reaproveitar um produto do ano passado [...] e olhar a pesquisa antes de ir às compras para ter uma ideia sobre os preços"
Fabiano  Pimentel - Coordenador do Procon de Cachoeiro de Itapemirim
Na hora de comprar materiais escolares, pais tentam entrar em acordo com filhos sobre os produtos
Na hora de comprar materiais escolares, pais tentam entrar em acordo com filhos sobre os produtos Crédito: Carlos Barros
Na hora de se preparar para o novo ano letivo, os alunos buscam por marcas e personagens preferidos, o que pode elevar os preços de alguns produtos, mas nem sempre significa maior qualidade. Uma alternativa para economizar é variar entre materiais com melhor preço e que os que agradam criança ou adolescente. 
"Ele (o filho) sempre vence. No final a gente dá um jeito de dividir, passa no cartão, mas não (compra) tudo"
Grasieli Lima - Autônoma
Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

Veja Também

Ciretran de Baixo Guandu vai mudar de lugar temporariamente

Produtor colhe mandioca de quase 20 kg com "formato humano" no ES

ES vai receber quase 270 mil testes rápidos para detectar dengue

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim ES Sul Material Escolar Volta às Aulas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados