Caderno de R$ 550? Lista de material escolar tem até "preciosidade" em Cachoeiro

Seja com produtos de personagens famosos ou da marca "queridinha" do momento, as papelarias buscam inovar e chamar a atenção dos alunos no período que antecede o retorno das aulas. Nas papelarias de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, uma dessas novidades chama a atenção: um caderno cravejado de cristais que custa R$ 550. Apesar de diferente, o produto faz parte de uma coleção especial de uma marca e faz parte de uma edição limitada.
Para facilitar a vida do consumidor na hora de encontrar os menores preços, o Procon de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma pesquisa entre 11 papelarias da cidade para registrar o menor valor entre os produtos mais procurados. Segundo o órgão, um caderno comum de 96 folhas, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 7,99. Já os lápis e borrachas, que são indispensáveis, custam a partir de cinquenta centavos.
"Nós recomendamos fazer uma análise (sobre) se você realmente precisa adquirir um produto novo ou se ainda pode reaproveitar um produto do ano passado [...] e olhar a pesquisa antes de ir às compras para ter uma ideia sobre os preços"
Na hora de se preparar para o novo ano letivo, os alunos buscam por marcas e personagens preferidos, o que pode elevar os preços de alguns produtos, mas nem sempre significa maior qualidade. Uma alternativa para economizar é variar entre materiais com melhor preço e que os que agradam criança ou adolescente.
"Ele (o filho) sempre vence. No final a gente dá um jeito de dividir, passa no cartão, mas não (compra) tudo"
Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul