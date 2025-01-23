Ciretran de Baixo Guandu vai mudar de lugar temporariamente

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Baixo Guandu funcionará temporariamente em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (27) em virtude de uma reforma nas instalações da atual agência. O retorno das atividades no local está previsto para o final do mês de março. Nesse intervalo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que os moradores serão atendidos na Avenida 10 de abril, Centro, onde funcionava o antigo Mercado Municipal.
Na unidade, estarão disponíveis os serviços de Veículos, Habilitação, Infrações e de coleta biométrica. No local, não será realizada a prova teórica para processos de Habilitação. Durante o período de reforma, os cidadãos que precisarem desse serviço devem se dirigir às cidades vizinhas, como Colatina.
Para agendar o atendimento presencial, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deve clicar no botão de agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Quem não tem, precisa realizar o cadastro.