Ciretran de Baixo Guandu vai mudar de lugar temporariamente

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Baixo Guandu funcionará temporariamente em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (27) em virtude de uma reforma nas instalações da atual agência. O retorno das atividades no local está previsto para o final do mês de março. Nesse intervalo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que os moradores serão atendidos na Avenida 10 de abril, Centro, onde funcionava o antigo Mercado Municipal.