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Novo endereço

Ciretran de Baixo Guandu vai mudar de lugar temporariamente

O motivo é uma reforma nas instalações da atual agência. Diante disso, os moradores serão atendidos na Avenida 10 de abril, Centro, no antigo Mercado Municipal
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

23 jan 2025 às 15:42

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 15:42

A Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Baixo Guandu funcionará temporariamente em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (27) em virtude de uma reforma nas instalações da atual agência. O retorno das atividades no local está previsto para o final do mês de março. Nesse intervalo, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informou que os moradores serão atendidos na Avenida 10 de abril, Centro, onde funcionava o antigo Mercado Municipal.
Na unidade, estarão disponíveis os serviços de Veículos, Habilitação, Infrações e de coleta biométrica. No local, não será realizada a prova teórica para processos de Habilitação. Durante o período de reforma, os cidadãos que precisarem desse serviço devem se dirigir às cidades vizinhas, como Colatina.
Para agendar o atendimento presencial, o interessado deve acessar o site www.detran.es.gov.br. Após acessá-lo, o cidadão deve clicar no botão de agendamento, localizado no canto superior esquerdo do site. Automaticamente, será direcionado para o portal Acesso Cidadão para efetuar o login. Quem não tem, precisa realizar o cadastro.

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