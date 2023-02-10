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Imunização

Cachoeiro aplica vacina de reforço contra Covid em crianças de 3 a 11 anos

A vacinação será realizada na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e nas unidades de saúde do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

10 fev 2023 às 20:59

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 20:59

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim divulgou, na noite desta sexta-feira (10), que pais e responsáveis por crianças de 3 a 11 anos já podem procurar a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu e 14 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no município.
Crianças e adultos têm deixado de se vacinar
Crianças de 3 a 11 anos podem receber vacina de reforço contra a Covid-19 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Na Policlínica, a vacinação será realizada às segundas e quartas, das 8h às 12h. Já nas UBS da sede e do interior, a ação ocorrerá de 15 em 15 dias, de acordo com a demanda de cada unidade.
Os imunizantes para as aplicações das doses de reforço serão administrados com as vacinas Pfizer Baby para menores de 5 anos e para as crianças de 3 e 4 anos. Já o imunizante Pfizer Pediátrica será direcionado para o público de 5 a 11 anos.
A Secretaria Municipal Saúde (Semus) orienta que os pais devem procurar a UBS mais próxima de sua residência, levando os dados da criança. No local, os profissionais indicarão o dia e a hora que será realizada a aplicação.
O secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, explica que essa medida é adotada para evitar desperdício de doses. “Cada frasco do imunizante nos permite aplicar dez doses. Então, por isso, é necessário que haja um controle, para evitar o desperdício. Orientamos que os pais procurem os locais de imunização definidos, pois é extremamente importante que as crianças sejam vacinadas e aumentem a proteção contra a doença”, comunica.
A Semus salienta que, conforme Nota Técnica 001 e 002/2023, as doses de reforço das crianças de 3 a 11 anos de idade estão recomendadas com intervalo de quatro meses após a segunda dose.
Além dos reforços, a vacinação de Covid-19 está também disponível para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não foram imunizadas ou com esquema incompleto, bem como as crianças de 5 a 11 anos para iniciar esquema ou complementar.

Confira as UBS:

  1. UBS de Soturno;
  2. UBS de Burarama;
  3. UBS de Conduru;
  4. UBS de Pacotuba;
  5. UBS de Córrego dos Monos;
  6. UBS de Itaoca;
  7. UBS do Aquidaban;
  8. UBS do Paraíso;
  9. UBS do Aeroporto;
  10. UBS do Amaral;
  11. UBS do Zumbi;
  12. UBS do IBC;
  13. UBS do BNH de Baixo;
  14. UBS do Village da Luz.

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