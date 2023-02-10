Cachoeiro aplica vacina de reforço contra Covid em crianças de 3 a 11 anos

Crianças de 3 a 11 anos podem receber vacina de reforço contra a Covid-19 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na Policlínica, a vacinação será realizada às segundas e quartas, das 8h às 12h. Já nas UBS da sede e do interior, a ação ocorrerá de 15 em 15 dias, de acordo com a demanda de cada unidade.

Os imunizantes para as aplicações das doses de reforço serão administrados com as vacinas Pfizer Baby para menores de 5 anos e para as crianças de 3 e 4 anos. Já o imunizante Pfizer Pediátrica será direcionado para o público de 5 a 11 anos.

A Secretaria Municipal Saúde (Semus) orienta que os pais devem procurar a UBS mais próxima de sua residência, levando os dados da criança. No local, os profissionais indicarão o dia e a hora que será realizada a aplicação.

O secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, explica que essa medida é adotada para evitar desperdício de doses. “Cada frasco do imunizante nos permite aplicar dez doses. Então, por isso, é necessário que haja um controle, para evitar o desperdício. Orientamos que os pais procurem os locais de imunização definidos, pois é extremamente importante que as crianças sejam vacinadas e aumentem a proteção contra a doença”, comunica.

A Semus salienta que, conforme Nota Técnica 001 e 002/2023, as doses de reforço das crianças de 3 a 11 anos de idade estão recomendadas com intervalo de quatro meses após a segunda dose.

Além dos reforços, a vacinação de Covid-19 está também disponível para as crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias que ainda não foram imunizadas ou com esquema incompleto, bem como as crianças de 5 a 11 anos para iniciar esquema ou complementar.

Confira as UBS: