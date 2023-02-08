O Espírito Santo começou neste mês de fevereiro a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 a 11 anos. A recomendação para aplicação da terceira dose contra o coronavírus para essa faixa etária foi feita pelo Ministério da Saúde no início do ano e iniciada agora após o recebimento de novas doses pelo Estado.
Desde a semana passada, as prefeituras já estão abrindo agendamento para imunizar as crianças de 3 a 11 anos e também as crianças a partir de seis meses. Vila Velha abriu agendamento de vacinação nesta terça-feira (7) para reforço de crianças entre 3 e 11 anos. E Vitória abre novo agendamento para 2.800 nesta quinta-feira (9) às 12 horas.
44% das crianças
DE 5 A 11 ANOS RECEBERAM DUAS DOSES CONTRA A COVID-19
Segundo informou a prefeitura, as crianças de 3 e 4 anos que tomaram o imunizante Coronavac (esquema primário de duas doses) agora precisam tomar a dose de reforço, que será da Pfizer Baby. E o público de 5 a 11 anos que tomou Coronavac ou Pfizer Pediátrica (ambas com esquema de duas doses) também precisa do reforço, que será da Pfizer Pediátrica.
Os agendamentos foram liberados após o Estado receber, na última sexta-feira (3), 40 mil doses da Pfizer para população infantil, sendo 20 mil de Pfizer pediátrica, destinada às crianças de 5 a 11 anos e 20 mil de Pfizer baby, para crianças de seis meses a 4 anos, segundo informou a Secretaria da Saúde (Sesa).
ES começa a vacinar crianças com dose de reforço contra a Covid
Vitória começou a aplicar doses de reforço ainda na semana passada, quando abriu 1.200 vagas para vacinar crianças, incluindo o reforço, que deve ser tomado quatro meses após a última dose. Nesta quinta-feira (09), às 12h, será aberto novo agendamento para vacinação infantil.
As vagas na Capital serão para Pfizer pediátrica (1ª, 2ª Dose e Reforço), Pfizer Baby (1ª, 2ª, 3ª Dose e Reforço) e Coronavac (2ª dose – completar esquema vacinal).
A Serra liberou o agendamento da dose de reforço para crianças de 3 a 11 anos na segunda-feira (6) e informou que os agendamentos pela internet vão ocorrer todas às segundas e quintas, às 18 horas. Segundo a Prefeitura da Serra, a vacinação no município ocorre também sem agendamento, por livre demanda.
A imunização sem agendamento acontece nas Unidades de Saúde (US), de acordo com a capacidade de cada serviço, de segunda a sexta, e, nos finais de semana, no shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras, e algumas US selecionadas. Neste sábado (11), haverá vacinação no shopping das 9h às 17 horas, e, no domingo (12), das 10h às 17 horas.
MAIS DOSES GARANTIAS
Além das doses recebidas na semana passada, a Secretaria da Saúde (Sesa) informou ainda que recebeu, por parte do Ministério da Saúde, a confirmação que as doses da Pfizer pediátrica e baby serão entregues semanalmente, conforme demanda.
Até agora, segundo informações do Vacina e Confia, foram vacinadas com as duas doses da vacina contra a Covid 174.282 crianças de 5 a 11 anos, o que representa 44% do público alvo.
São essas crianças que podem agora receber o reforço, desde que se tenha completado quatro meses da aplicação da segunda dose.