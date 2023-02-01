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Imunização

Governo divulga cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023

Ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 na população com maior risco, segundo o Ministério da Saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 fev 2023 às 18:19

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 18:19

Vacina da Pfizer contra covid-19 destinadas a crianças e bebês
Vacinas contra covid-19 são destinadas a crianças e bebês Crédito: Myke Sena/MS
O Ministério da Saúde divulgou esta semana o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.
Também está previsto para abril intensificar a campanha de vacinação contra a influenza, antes da chegada do inverno, quando as temperaturas mais baixas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Já em maio, deve ocorrer uma ação de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas.
As etapas, de acordo com o ministério, foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes, as novas encomendas realizadas pela pasta e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes de vacinas.

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Foi divulgado, nesta terça-feira (31), o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19.
O cronograma foi pactuado com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e pode ser alterado caso o cenário de entregas seja modificado ou tão logo novos laboratórios tenham suas solicitações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira as cinco etapas do cronograma

ETAPA 1 - FEVEREIRO
  • Vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)
Público-alvo:
  1. Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;
  2. pessoas com mais de 60 anos;
  3. gestantes e puérperas;
  4. pacientes imunocomprometidos;
  5. pessoas com deficiência;
  6. pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);
  7. povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
  8. trabalhadores da saúde.
ETAPA 2 - MARÇO
  • Intensificação da vacinação contra Covid-19
Público alvo:
  1. Toda a população com mais de 12 anos.
ETAPA 3 - MARÇO
  • Intensificação da vacinação contra Covid-19 entre crianças e adolescentes
Público alvo:
  1. Crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos.
ETAPA 4 - ABRIL
  • Vacinação contra Influenza
Público-alvo:
  1. Pessoas com mais de 60 anos;
  2. adolescentes em medidas socioeducativas;
  3. caminhoneiros;
  4. crianças de 6 meses a 4 anos;
  5. Forças Armadas;
  6. forças de segurança e salvamento;
  7. gestantes e puérperas;
  8. pessoas com deficiência;
  9. pessoas com comorbidades;
  10. população privada de liberdade;
  11. povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
  12. professores;
  13. profissionais de transporte coletivo;
  14. profissionais portuários;
  15. profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;
  16. trabalhadores da saúde.
ETAPA 5 - MAIO
  • Multivacinação contra poliomielite e sarampo nas escolas

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