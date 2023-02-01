Governo divulga cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023

O Ministério da Saúde divulgou esta semana o cronograma para 2023 do Programa Nacional de Vacinação. As ações começam em 27 de fevereiro, com a aplicação de doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 na população com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência.
Também está previsto para abril intensificar a campanha de vacinação contra a influenza, antes da chegada do inverno, quando as temperaturas mais baixas levam ao aumento nos casos de doenças respiratórias. Já em maio, deve ocorrer uma ação de multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas.
As etapas, de acordo com o ministério, foram organizadas de acordo com os estoques de doses existentes, as novas encomendas realizadas pela pasta e os compromissos de entregas assumidos pelos fabricantes de vacinas.
Foi divulgado, nesta terça-feira (31), o cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023. As ações devem começar a partir de 27 de fevereiro, com a vacinação com doses de reforço bivalentes contra a Covid-19.
O cronograma foi pactuado com representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e pode ser alterado caso o cenário de entregas seja modificado ou tão logo novos laboratórios tenham suas solicitações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Confira as cinco etapas do cronograma
ETAPA 1 - FEVEREIRO
- Vacinação contra Covid-19 (reforço com a vacina bivalente)
Público-alvo:
- Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;
- pessoas com mais de 60 anos;
- gestantes e puérperas;
- pacientes imunocomprometidos;
- pessoas com deficiência;
- pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);
- povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
- trabalhadores da saúde.
ETAPA 2 - MARÇO
- Intensificação da vacinação contra Covid-19
Público alvo:
- Toda a população com mais de 12 anos.
ETAPA 3 - MARÇO
- Intensificação da vacinação contra Covid-19 entre crianças e adolescentes
Público alvo:
- Crianças de 6 meses a adolescentes de 17 anos.
ETAPA 4 - ABRIL
- Vacinação contra Influenza
Público-alvo:
- Pessoas com mais de 60 anos;
- adolescentes em medidas socioeducativas;
- caminhoneiros;
- crianças de 6 meses a 4 anos;
- Forças Armadas;
- forças de segurança e salvamento;
- gestantes e puérperas;
- pessoas com deficiência;
- pessoas com comorbidades;
- população privada de liberdade;
- povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;
- professores;
- profissionais de transporte coletivo;
- profissionais portuários;
- profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;
- trabalhadores da saúde.
ETAPA 5 - MAIO
- Multivacinação contra poliomielite e sarampo nas escolas