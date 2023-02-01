Paciente obteve o resultado positivo após fazer teste RT-qPCR Crédito: Shutterstock

No mundo, a XBB.1.5 despertou preocupação em virtude do aumento de casos nos Estados Unidos e de a rápida disseminação, uma vez que ela tem uma mutação que lhe confere a capacidade de se ligar mais facilmente às células humanas.

A primeira confirmação no Brasil aconteceu em janeiro deste ano, em uma amostra do estado de São Paulo.

O diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES), Rodrigo Ribeiro Rodrigues, explicou que o paciente infectado com a subvariante apresentava sintomas gripais e que, mesmo após negativar no teste de antígeno, realizou o exame RT-qPCR. Mais detalhes sobre a identidade do doente, como onde mora, idade, entre outros, não foram repassados.

Your browser does not support the audio element. ES registra primeiro caso da subvariante XBB.1.5 da Ômicron

“A descoberta aconteceu porque a amostra é de um paciente que, mesmo após resultado negativo pelo teste de antígeno, procurou o atendimento para realizar o RT-qPCR, uma vez que continuava apresentando sintomas gripais. Aproveitamos para reforçar a importância do exame de RT-qPCR para o diagnóstico conclusivo e para a garantia da atuação da vigilância genômica de forma eficaz no Estado e em nosso País”, frisou.