Quase 800 mil estão aptos a receber vacina bivalente contra Covid no ES

Quase 800 mil pessoas estão aptas a receber as vacinas bivalentes contra a Covid-19 no Espírito Santo, que aumentam a imunidade contra o vírus da cepa original, bem como da variante Ômicron. O uso emergencial dos imunizantes da Pfizer/Comirnaty como dose de reforço foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no final de novembro.
Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de imunização terá quatro fases, e a expectativa é que, a partir de 27 de fevereiro, pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, recebam o reforço bivalente.
Confira a divisão por etapa:
- Fase 1: pessoas acima de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;
- Fase 2: pessoas entre 60 e 69 anos;
- Fase 3: gestantes e puérperas;
- Fase 4: profissionais de saúde.
No Estado, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 326.030 pessoas com esquema primário de vacinação estarão aptas ao reforço bivalente na primeira fase da campanha, sendo: 296.535 com 70 anos ou mais; 25.901 imunocomprometidos; e 3.594 indígenas.
Na fase 2, 349.108 pessoas de 60 a 69 anos poderão se vacinar. Já na etapa seguinte, a estimativa é de que 25.863 gestantes e puérperas estejam aptas. Por se tratar de um estado transitório, número pode oscilar. Na última fase, 89.119 profissionais da saúde poderão receber o reforço.
No total, há 771.661 pessoas (23,89% da população do ES com D2) com o esquema primário aptos para a vacina bivalente no Estado, sendo que 3.229.216 completaram o esquema primário de vacinação contra o coronavírus.