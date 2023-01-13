Spray nasal e vacina brasileira: o que é esperança contra a Covid em 2023

Vacina de spray nasal contra a Covid-19: nova aliada no combate ao vírus Crédito: Shuterstock/Montagem A Gazeta

Alguns estudos promissores entram na fase final de testes. Nesta reportagem, listamos algumas esperanças para o combate à doença a partir de 2023.

Spray nasal e vacinas 100% brasileiras

Quando falamos em vacina, a primeira coisa que vem à mente é uma picadinha de agulha no braço. Porém muitos cientistas trabalham no desenvolvimento e em testes de imunizantes em spray a serem aplicados diretamente no nariz, para começar a atacar o vírus na via que é a porta de entrada dele para o corpo humano.

As vacinas em uso atualmente se provaram eficazes para promover uma redução considerável da mortalidade, mas são menos eficientes em relação à contaminação. Por isso, a imunização na mucosa será uma poderosa aliada também no combate ao vírus.

Vacina contra Covid-19 em spray nasal desenvolvida pelo Incor e pela USP Crédito: Divulgação/Incor

No Brasil, o Instituto do Coração (Incor) e o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) trabalham no desenvolvimento de uma vacina em spray. A pesquisa teve dificuldade de conseguir financiamento, mas, segundo o diretor titular da Faculdade de Medicina da USP e diretor do laboratório de imunologia do Instituto do Coração (Incor), Jorge Kalil, o imunizante está sendo produzido para entrar na fase de testagem em humanos. O cronograma é de que esses testes comecem ainda em 2023.

Em novembro do ano passado, a revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo, divulgou um estudo do Centenary Institute em parceria com a Universidade de Sydney, na Austrália, sobre a vacina Pam2Cys. De acordo com artigo, o imunizante se mostrou eficaz na fase de testes com camundongos. China e Cuba já têm vacinas em spray nasal aprovadas.

Na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a vacina Spin-tec deve chegar à última etapa da fase de testes no final de 2023. Por nota, a universidade declarou que “os estudos clínicos em seres humanos da Spin-tec foram iniciados no dia 25 de novembro. Os testes clínicos se encontram, atualmente, na primeira de três fases a serem realizadas”.

Teremos remédios para Covid-19 em 2023?

Alguns medicamentos já foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , inclusive, com permissão para serem vendidos em farmácias. É possível que, em 2023, esses remédios se tornem mais presentes no tratamento. Vale ressaltar que a vacinação é o único método comprovado para o combate à doença e que o tratamento com o uso de medicamentos deve ser acompanhado por um médico.

No dia 22 de dezembro, a venda do Lagevrio (Molnupiravir) em farmácias foi aprovada pela Anvisa. Desde maio, havia uma aprovação da agência para o uso emergencial do remédio.

O Lagevrio impede a replicação do vírus. “Para alguns pacientes, o molnupiravir pode ser uma alternativa terapêutica que reduz o risco de desenvolver a doença grave e a internação hospitalar”, escreveu a diretora da Anvisa, Meiruze Freitas, em seu voto pela autorização do uso do remédio.

“É importante ampliar o acesso ao medicamento, quando essa for a estratégia terapêutica estabelecida pelo médico que avaliou o paciente e considerou que o remédio em uso emergencial no Brasil é a melhor decisão para o tratamento”, destacou a diretora da Anvisa nas considerações finais do voto.

Também em dezembro, a Anvisa divulgou a inclusão do fosfato dissódico de dexametasona, o Decadron Injetável, como indicação terapêutica. O medicamento pode ser usado em casos graves de Covid-19.

Segundo nota divulgada pela agência, "a inclusão de nova indicação do medicamento foi baseada nas recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e nas manifestações de autoridades reguladoras estrangeiras equivalentes, em especial a Agência Europeia de Medicamentos (EMA)".

O Paxolovid (nirmatrelvir + ritonavir), da farmacêutica Pfizer, já tem a distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aprovada desde março e venda em farmácias e hospitais particulares do país aprovada em novembro de 2022.