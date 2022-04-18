Brigadistas do ES com Down se formam no Corpo de Bombeiros

A capacitação, iniciada em setembro de 2021, foi feita em parceria com a Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down do Espírito Santo (Vitória Down). Os alunos receberam um treinamento com carga horária total de 20 horas, com cinco encontros presenciais realizados.
”É um momento extremamente gratificante para o Corpo de Bombeiros, pois sabemos como essa iniciativa contribui para a inclusão desses brigadistas na sociedade e, nós, militares, também vivenciamos um momento de grande aprendizado. Essa parceria, assinada pelo governador Renato Casagrande, rompe preconceitos e abre portas”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as aulas foram totalmente adaptadas para atender às necessidades da turma. Desde a confecção das apostilas, até o treinamento dos instrutores e preparação das aulas práticas.