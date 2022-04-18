Brigadistas do ES com Down se formam no Corpo de Bombeiros

O grupo de brigadistas eventuais formado por pessoas com Down é Brigada 21 em referência à síndrome, definida como uma "Trissomia do Cromossomo do par 21", ou seja, que leva o indivíduo a ter 47 cromossomos ao invés de 46, como a maior parte da população. É o que explica o biólogo geneticista e professor universitário Rodrigo Pratte. "Passam a existir 23 pares mais um cromossomo, totalizando 47", disse.