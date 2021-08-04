Bombeiros controlam incêndio após quase 11h de trabalho na Serra

Bombeiros controlaram incêndio em madeireira na Serra na manhã desta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. Depois de quase 11 horas de trabalho, equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio que atingiu uma madeireira na Serra . O fogo começou por volta das 22h15 desta terça (3) e foi contido às 9h05 desta quarta-feira (4). Oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação. Segundo a reportagem da, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

A atualização foi feita pelo Corpo de Bombeiros pelas redes sociais. De acordo com a corporação, o galpão onde estava armazenado o material que pegou fogo colapsou.

ATUALIZAÇÃO - 04/08 às 09h05min | Carapina/Serra – Equipe realizando combate do incêndio que está controlado, muito material combustível, no local haviam pilhas de madeiras. O galpão colapsou. Carros pipas da Defesa Civil e da Cesan dando apoio.#193ES

https://t.co/THKPzHi5ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 4, 2021

De acordo com o tenente Daniel, que participou de todo o trabalho, a maior dificuldade se deu pelo madeirame, material em que o fogo predominou. Segundo ele, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolongou a ação das equipes.

"A dificuldade maior se dá pela configuração dos materiais, são materiais sólidos inflamáveis, basicamente madeirame. Eles atingem um alto ponto de ignição. Ocorre também que a água acaba não penetrando adequadamente nesses materiais devido a essa configuração. São materiais que permanecem bastante unidos, basicamente o madeirame particulado, cortado em lâminas e unidos. E aí a gente encontra a dificuldade da água ir penetrando nesses materiais para a gente efetuar a extinção de forma mais rápida", explicou.

Além disso, o tenente afirmou que, pela dimensão do incêndio, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial.

"A causa do sinistro nós não temos ainda. Ela será estudada através de um laudo pericial. Haverá um estudo pericial nesse local e, aí sim, teremos informações”, completou o tenente.

O INCÊNDIO

O incêndio atingiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O fogo começou por volta das 22h15 desta terça-feira (3), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais.

03/08 às 22h15min | Central Carapina - Incêndio em estabelecimento comercial - madeireira na BR-101. Equipes de Serra realizando o combate. Equipes de Vitória a caminho. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) August 4, 2021

Equipes da corporação combateram as chamas durante toda a madrugada e controlaram o incêndio na Rondônia Madeiras na manhã desta quarta (4). Segundo a reportagem da TV Gazeta, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

"DOLOROSO", DIZ DONO DA EMPRESA

O proprietário da madeireira, José Carlos Simões, esteve no local pela manhã. Segundo ele, o galpão e todo o material que estava nele foram destruídos. "Todo o estoque, caminhões, empilhadeiras, ou seja, tudo. É muito triste, você vê um sonho se desmanchando. É doloroso", disse.

Ele reclamou da falta de água no hidrante que fica em frente ao galpão e disse que o prejuízo poderia ser maior. "A gente contou com apoio dos bombeiros, tava todo mundo aqui, o pessoal pronto para trabalhar. Mas faltou água no hidrante na frente da empresa. Se não fosse a empresa de um amigo que tinha carro-pipa, tinha queimado até o prédio também", contou.

A ocorrência chamou a atenção de moradores. Renato Alexander, que é morador do bairro Valparaíso, na Serra, se assustou com a altura das chamas. Ele contou que seu prédio fica próximo à BR 101 e que ele ouviu barulho de várias sirenes.

O incêndio também foi percebido em Vitória, dada a altura das chamas. Lucas Fasolo mora na Mata da Praia e conseguiu registrar o fogo.

O QUE DIZ A CESAN