Bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha terão gratuidade no Dia Mundial sem Carro

Em Vitória, o acesso pode ser feito pelo app “Bike Vitória” ou pelo "Bike Es". Já quem pretende pedalar em Vila Velha deve optar pelo “BikES”

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:07

Atualmente, a Grande Vitória conta com 59 estações distribuídas entre as duas cidades, operando todos os dias da semana em sistema integrado Crédito: Divulgação: Serttel

Setembro é o Mês da Mobilidade Urbana no Brasil e, na próxima segunda-feira (22), será celebrado o Dia Mundial sem Carro. A data convida os capixabas a deixarem o automóvel em casa e experimentarem alternativas mais sustentáveis: em Vitória e Vila Velha, as bicicletas do Bike Vitória e do BikES estarão disponíveis gratuitamente.

A iniciativa, presente em cidades de todo o mundo, busca provocar uma reflexão sobre a dependência dos veículos motorizados e estimular o uso de meios de transporte menos poluentes. O desafio é urgente: o setor de transportes figura entre os maiores emissores de dióxido de carbono (CO₂) no país.

As bicicletas compartilhadas têm mostrado impacto concreto. Segundo levantamento da Serttel, responsável pelos sistemas nas duas cidades, entre janeiro e agosto foram registrados mais de 235 mil deslocamentos, somando mais de 368 mil quilômetros pedalados. Esse volume de viagens evitou a emissão de cerca de 45 toneladas de CO₂ — o equivalente à poluição anual de 32 automóveis.

Como usar?

Para participar da campanha e utilizar as bicicletas, o processo é simples: basta baixar o aplicativo na Play Store ou na App Store. Em Vitória, o acesso é feito pelo app “Bike Vitória” ou pelo "BikES". Já quem pretende pedalar em Vila Velha deve optar pelo “BikES”. No momento do cadastro, será solicitado o registro de um cartão de crédito, mas não haverá cobrança pelo uso das bikes no dia 22.

As regras seguem o padrão já adotado: o usuário pode realizar viagens de até 75 minutos, devolvendo a bicicleta ao fim do trajeto. Após um intervalo de 10 minutos, é possível retirar outra e iniciar um novo percurso.

Atualmente, a Grande Vitória conta com 59 estações distribuídas entre as duas cidades, operando todos os dias da semana em sistema integrado. O Bike Vitória e o BikES são iniciativas das prefeituras de Vitória e Vila Velha, respectivamente, com gestão da Serttel e apoio do Sicoob e da Unimed Vitória.

