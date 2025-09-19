Bikes compartilhadas de Vitória e Vila Velha terão gratuidade no Dia Mundial sem Carro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 10:07
Setembro é o Mês da Mobilidade Urbana no Brasil e, na próxima segunda-feira (22), será celebrado o Dia Mundial sem Carro. A data convida os capixabas a deixarem o automóvel em casa e experimentarem alternativas mais sustentáveis: em Vitória e Vila Velha, as bicicletas do Bike Vitória e do BikES estarão disponíveis gratuitamente.
A iniciativa, presente em cidades de todo o mundo, busca provocar uma reflexão sobre a dependência dos veículos motorizados e estimular o uso de meios de transporte menos poluentes. O desafio é urgente: o setor de transportes figura entre os maiores emissores de dióxido de carbono (CO₂) no país.
As bicicletas compartilhadas têm mostrado impacto concreto. Segundo levantamento da Serttel, responsável pelos sistemas nas duas cidades, entre janeiro e agosto foram registrados mais de 235 mil deslocamentos, somando mais de 368 mil quilômetros pedalados. Esse volume de viagens evitou a emissão de cerca de 45 toneladas de CO₂ — o equivalente à poluição anual de 32 automóveis.
Para participar da campanha e utilizar as bicicletas, o processo é simples: basta baixar o aplicativo na Play Store ou na App Store. Em Vitória, o acesso é feito pelo app “Bike Vitória” ou pelo "BikES". Já quem pretende pedalar em Vila Velha deve optar pelo “BikES”. No momento do cadastro, será solicitado o registro de um cartão de crédito, mas não haverá cobrança pelo uso das bikes no dia 22.
As regras seguem o padrão já adotado: o usuário pode realizar viagens de até 75 minutos, devolvendo a bicicleta ao fim do trajeto. Após um intervalo de 10 minutos, é possível retirar outra e iniciar um novo percurso.
Atualmente, a Grande Vitória conta com 59 estações distribuídas entre as duas cidades, operando todos os dias da semana em sistema integrado. O Bike Vitória e o BikES são iniciativas das prefeituras de Vitória e Vila Velha, respectivamente, com gestão da Serttel e apoio do Sicoob e da Unimed Vitória.
