Bichos-preguiça são resgatados na BR 101 e devolvidos à natureza no ES e BA

Os resgates foram realizados em Conceição da Barra e Mucuri (BA) por operadores da Eco101, que são treinados para agirem nesses casos. Os animais foram recolhidos e devolvidos ao habitat natural

Em ocasiões distintas, dois bichos-preguiça foram resgatados na BR 101, durante inspeção na rodovia no ES e na Bahia. O primeiro foi visto no dia 23 de maio, em Conceição da Barra. Já o segundo, no último domingo (2), em Mucuri (BA). O resgate foi realizado por operadores da Eco101, que são treinados para agirem nesses casos. Os animais foram recolhidos e devolvidos ao habitat natural. Veja mais imagens abaixo: