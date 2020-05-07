Banco de leite do HPM consegue manter estoque no ES durante a pandemia

De acordo com a profissional de saúde, a demanda baixa se deve ao fato de não haver maternidade no hospital. "Nós não temos Utin, mesmo assim, pasteurizamos o leite e levamos às maternidades que precisam, de acordo com prescrição médica. Continuamos incentivando as doações, mesmo neste momento, bastando que as lactentes que queiram doar estejam saudáveis, sem gripe ou confirmação de contaminação pelo vírus. Toda mãe é uma doadora potencial", afirmou.