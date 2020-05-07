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Banco de leite do HPM consegue manter estoque no ES durante a pandemia

Os 36 litros, segundo a capitã enfermeira Neusa Salla, são suficientes para atender a demanda, que é de 8 a 10 bebês por mês, além de ajudar a abastecer outros bancos de leite no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 16:30

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 16:30

Banco de leite no ES mantém estoque durante a pandemia
Banco de leite no ES mantém estoque durante a pandemia Crédito: Pixabay
Banco de leite do HPM consegue manter estoque no ES durante a pandemia
O dia das mães se aproxima e a boa notícia é que o banco de leite humano do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo (HPM) está conseguindo manter o estoque de 36 litros, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. A quantidade, segundo a capitã enfermeira Neusa Salla, é suficiente para atender a demanda, que geralmente é distribuída entre 8 a 10 bebês por mês, além de ajudar a abastecer outros bancos de leite no Estado. A coleta realizada na casa das doadoras conta com cuidados especiais em virtude da Covid-19.
De acordo com a profissional de saúde, a demanda baixa se deve ao fato de não haver maternidade no hospital. "Nós não temos Utin, mesmo assim, pasteurizamos o leite e levamos às maternidades que precisam, de acordo com prescrição médica. Continuamos incentivando as doações, mesmo neste momento, bastando que as lactentes que queiram doar estejam saudáveis, sem gripe ou confirmação de contaminação pelo vírus. Toda mãe é uma doadora potencial", afirmou.
A coleta domiciliar conta com profissionais treinados e paramentados, com utilização de máscaras, além de outros cuidados. "Durante a pandemia aumentamos o intervalo de uma rota executada pelos profissionais para outra, feitas entre 7h e 13h, e ligamos antes para avisar da ida. Existe todo um treinamento e orientação para o momento atual, além do atendimento às normas da Anvisa", explicou.

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