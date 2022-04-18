Aulas presenciais são retomadas na Ufes nesta segunda-feira (18)

As aulas presenciais foram retomadas nesta segunda-feira (18) na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O modelo presencial foi suspenso em março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19. Por esse motivo, alunos que ingressaram na Universidade após esse período ainda não haviam tido contato totalmente presencial nos campi.
Desde o ano passado, as aulas passaram a ocorrer de forma híbrida para parte dos alunos da área de Saúde, assim como para servidores técnico administrativos. Em fevereiro, o Conselho Universitário decidiu pela volta do modelo presencial.
De acordo com a diretora de registro e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Anita Lacerda, com a retomada majoritária das aulas presenciais, apenas algumas disciplinas, que são ministradas por professores que fazem parte do grupo de risco para a doença, serão oferecidas de forma on-line.
Na Ufes, o uso de máscaras em locais fechados continua sendo exigido. Espaços também foram adaptados para disponibilizar álcool em gel a alunos e servidores. Antes de as aulas presenciais serem retomadas, os estudantes tiveram que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 no ato da matrícula. Segundo Anita, mais de 22 mil comprovantes foram enviados.
A Ufes possui cerca de 25 mil estudantes em todo o Espírito Santo. Neste semestre, são 2600 novos ingressantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
A Ufes informa que estudantes que forem diagnosticados com Covid-19 devem se manter afastados pelo tempo estipulado pelo laudo médico. Se houver dois ou mais casos em uma mesma turma, as aulas poderão ocorrer de forma remota por até sete dias. Após esse período, estudantes assintomáticos há mais de 24 horas podem retornar às aulas presenciais.
*Com informações do g1 ES