Aulas presenciais são retomadas na Ufes nesta segunda-feira (18)

Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini

Desde o ano passado, as aulas passaram a ocorrer de forma híbrida para parte dos alunos da área de Saúde, assim como para servidores técnico administrativos. Em fevereiro, o Conselho Universitário decidiu pela volta do modelo presencial.

De acordo com a diretora de registro e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Anita Lacerda, com a retomada majoritária das aulas presenciais, apenas algumas disciplinas, que são ministradas por professores que fazem parte do grupo de risco para a doença, serão oferecidas de forma on-line.

Na Ufes , o uso de máscaras em locais fechados continua sendo exigido. Espaços também foram adaptados para disponibilizar álcool em gel a alunos e servidores. Antes de as aulas presenciais serem retomadas, os estudantes tiveram que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 no ato da matrícula. Segundo Anita, mais de 22 mil comprovantes foram enviados.

A Ufes informa que estudantes que forem diagnosticados com Covid-19 devem se manter afastados pelo tempo estipulado pelo laudo médico. Se houver dois ou mais casos em uma mesma turma, as aulas poderão ocorrer de forma remota por até sete dias. Após esse período, estudantes assintomáticos há mais de 24 horas podem retornar às aulas presenciais.