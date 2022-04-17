EUA têm leve alta de casos de Covid gerada por subvariante

"Pode tirar a máscara. Não precisa mais", disse o taxista à reportagem da Folha de São Paulo, que embarcava com o rosto coberto numa corrida em Boston. O aplicativo, porém, continua a exigir o item para viajar.

Após meses sem restrições a aglomerações ou fechamento de comércios, os EUA sentem o calor do começo de primavera no hemisfério Norte e se preparam para o terceiro verão da pandemia como se ela já não existisse. Enquanto isso, especialistas lembram que não é bem assim --o governo federal também, já que estendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e hospitais e no transporte público, que deixaria de valer na segunda (18), por mais duas semanas.

O subtipo BA.2 da Ômicron é mais contagiosa que a variante “original“ Crédito: Freepik

As últimas semanas indicam uma alta de casos de Covid. Dos 50 estados americanos, 27 registraram piora nos contágios. "Os demais estados provavelmente verão o mesmo nas próximas duas semanas", diz David Dowdy, professor de imunologia na Universidade Johns Hopkins. "Mas o número de internações não está subindo. É razoável adotar algumas medidas de prevenção, mas essa onda não será tão séria quanto a última."

A média nacional de casos está em 33 mil por dia, muito abaixo dos 780 mil diários atingidos em janeiro deste ano. A alta do momento atinge especialmente a região noroeste do país, que inclui Nova York e Washington. A área tem tido em torno de 120 novos casos diários por 100 mil habitantes. É o dobro do registrado em março, mas distante da taxa de 2.200 vista em janeiro.

A piora é creditada ao avanço da nova subvariante da ômicron, chamada de BA.2. Estudos iniciais apontam que ela é 30% mais contagiosa do que a ômicron original.

"Ainda não sabemos se também gera mais mortes, hospitalizações ou sequelas. Mas não vemos uma onda de internações ligadas à nova cepa, o que é encorajador", afirma Mark Schleiss, pesquisador da Universidade de Minnesota.

Segundo ele, uma das razões que dificultam os estudos da nova mutação é o aumento do volume de autotestes, feitos em casa --o governo americano distribuiu milhares deles de forma gratuita.

O enredo de uma onda trazida por uma variante já se repetiu outras vezes, mas agora a resposta estatal tem sido mais tímida, também porque os outros números estão estáveis. A média de óbitos está na faixa de 450 diários, menor que os 700 de abril de 2021 e bem abaixo do recorde de 2.200 de janeiro deste ano.

Entre as grandes cidades, a Filadélfia, com 1,6 milhão de habitantes, determinou a volta do uso de máscaras em lugares fechados. Se a situação piorar, a medida seguinte será retomar a exigência de comprovante de vacinação para o acesso a lugares públicos --fechar ou restringir atividades por ora está fora de cogitação.

Os EUA seguem firmes nessa estratégia. Mesmo em janeiro, no maior pico de casos já registrado, escolas e comércios continuaram a operar. À época, as ações dos governos foram reforçar o apelo pelas máscaras e, em algumas cidades, exigir o passe vacinal para espaços de lazer. E a estratégia durou poucas semanas.

"Podemos acabar com o fechamento de escolas e negócios. Temos as ferramentas de que precisamos. É hora de os americanos voltarem ao trabalho e encherem os centros das cidades", disse Joe Biden, no discurso do Estado da União, em 1º de março. "A Covid já não controla nossas vidas."

A tática da Casa Branca se concentra na vacina, mas a imunização com o primeiro ciclo completo estancou em 66% --no Brasil, o percentual é de 75,6%. Mesmo com campanhas de estímulo ou punições, o total de imunizados avançou apenas 3 pontos percentuais desde janeiro.

E os 66% abrangem realidades bem distintas: há estados em que praticamente um a cada dois habitantes não se vacinou, como Alabama (51% com ciclo completo) e Geórgia (54%), diferentemente de outros populosos, como Califórnia (72%) e Nova York (77%).

No fim de março, o governo passou a oferecer a quarta dose para maiores de 50 anos. Biden, 79, recebeu a sua em evento público, que usou para pressionar o Congresso a aprovar mais recursos contra a Covid --quer um acordo para liberar US$ 10 bilhões para comprar testes, remédios e vacinas.

Republicanos seguram a aprovação da verba para pressionar democratas a rever medidas que facilitariam a imigração. O acerto deixaria de fora o custeio de exames e imunizantes para pessoas sem plano de saúde. Assim, um teste simples, hoje gratuito em muitos lugares, custa em torno de US$ 100 para não segurados.

Outro encontro de risco entre pandemia e política se dá com as eleições de meio de mandato que renovam parte do Congresso, em novembro. Se em Washington a tênue maioria democrata estará em jogo, devido à reprovação de Biden, o pleito em prefeituras e governos estaduais em várias partes do país pode levar governantes a evitar a adoção de medidas impopulares nos próximos meses.

Schleiss defende que a melhor arma para vencer a Covid agora será vacinar as crianças de forma ampla, já que elas ajudam a espalhar o vírus mesmo que não apresentem sintomas. "É a mesma coisa que se dá com qualquer outra doença viral, como o sarampo. Enquanto não tivermos uma estratégia para universalizar a vacinação infantil contra a Covid, vamos seguir lutando contra a doença."

Dowdy indica ainda o cuidado em grandes aglomerações. "Não se trata de banir eventos de massa, mas de adotar medidas como melhorar a ventilação, priorizar ambientes externos, exigir vacinação --e até considerar o uso de máscaras", diz.