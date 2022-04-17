Covid-19: ES registra 14.379 mortes e 1.045.068 casos confirmados

O Espírito Santo chegou ao total de 14.379 mortes e 1.045.068 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado e 34 contaminados foram cadastrados, conforme dados divulgados neste domingo (17) por meio do Painel Covid-19.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.313
- Vila Velha: 116.464
- Vitória: 112.006
- Cariacica: 81.449
- Linhares: 50.249
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.882
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.964
- Jardim da Penha (Vitória): 10.878
- Itapuã (Vila Velha): 8.242
- Praia do Canto (Vitória): 8.004
Até este domingo, mais de 3,54 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.008.098, com 55 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.