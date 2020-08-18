Atividade turística de observação de baleias será retomada no ES

Baleias Jubarte poderão ser observadas em passeios guiados Crédito: Paulo Souza

Após interrupção em virtude da pandemia do novo coronavírus , a observação turística de baleias será retomada a partir da próxima sexta-feira (21) no Estado, caso as condições oceanográficas e meteorológicas estejam favoráveis. O retorno da atividade será acompanhado de um protocolo de segurança sanitária que inclui medidas rígidas a serem adotadas dentro e fora das embarcações, para evitar exposição ao vírus.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo do Governo do Espírito Sant o (Setur), Dorval Uliana, nunca houve proibição expressa para o exercício da atividade turística, no entanto, ela foi paralisada para proteger colaboradores e turistas. "Houve uma decisão de paralisação por autodeterminação, para proteção, em outro momento não dava para viabilizar. Foram feitos protocolos muito seguros, específicos para as embarcações, serão dadas orientações, inclusive de detecção de sintomas a bordo. Além é claro de medidas para evitar contato físico, com distanciamento, adoção de produtos apropriados, proteção contra o vento, evitando fotografia, disponibilizando um único fotógrafo a bordo para todos", exemplificou.

A importância do retorno é, para ele, simbólica, representando também a retomada da atividade turística. "É marcante pelo simbolismo, pelo início da retomada da atividade turística. Só grandes eventos continuam proibidos, as demais atividades continuam, então não há porque proibir esta observação, é claro, seguindo os protocolos. Forneceremos um serviço bem seguro", destacou. Confira o protocolo de medidas desenvolvido:

Arquivos & Anexos Protocolo para observação das baleias Tamanho do arquivo: 561kb Baixar

O RETORNO

De acordo com informações do Projeto Amigos da Jubarte, a data de retorno marcada para o dia 21 de agosto respeitou as deliberações oficiais do governo do Estado, tendo sido levadas em consideração as conclusões, compartilhadas pelo Observatório da Baleia, sobre a redução da taxa de transmissão do vírus nos municípios da Grande Vitória, bem como a redução da taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva disponíveis para Covid-19 na rede hospitalar, além de outras variáveis apresentadas nos relatórios de Mapeamento de Risco, da Secretaria Estadual de Saúde (SESA)

Para os responsáveis pelo projeto, a suspensão da atividade turística de observação de baleias no Estado representou um grande impacto econômico para a cadeia produtiva regional.

HORÁRIOS

Na temporada atual, a embarcação utilizada será o Mar de Abrolhos, que, de acordo com o Amigos da Jubarte, passou por uma série de adaptações para atender ao protocolo. O novo embarque será feito por meio de uma marina particular localizada no bairro Praia do Suá, em Vitória.

De acordo com Thiago Ferrari, coordenador geral do Projeto Amigos da Jubarte, Jubarte.Lab e Projeto Golfinhos do Brasil, o horário de embarque acontece às 6h45 da manhã. "Todas as datas, em geral aos finais de semana, dependem de condições meteoceanográficas favoráveis, que incluem vento, onda, sol e chuva. Os cruzeiros turísticos são então confirmados 72 horas antes do embarque. Lembramos que os passeios são comercializados pelas agências parceiras que capacitamos, certificamos e monitoramos, com a presença de um pesquisador a bordo de todos os cruzeiros", afirmou.

Ferrari alerta para que as agências respeitem a legislação. "Tem muita agência que está desrespeitando as regras aqui no Estado, inclusive recebemos vídeos de internet registrando as infrações. As principais orientações são: manter a distância dos animais em pelo menos 100 metros, não permanecer observando o mesmo animal por mais de 30 minutos e, principalmente, jamais mergulhar ou praticar natação a menos de 100 metros de qualquer cetáceo", destacou.