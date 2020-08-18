Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Restrição

Coronavírus: em risco alto, Anchieta proíbe pessoas nas praias

Algumas praias terão bloqueio de acesso, como Boca da Baleia, Marvila e Balanço. Após aglomeração no fim de semana, prefeitura decidiu adotar medidas mais restritivas

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 16:14
Anchieta fecha praias para o feriado da Semana Santa
Anchieta proibiu o acesso às praias do balneário Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação
Para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, proibiu a permanência das pessoas nas praias. O município permanece em risco alto para a transmissão da doença. Um decreto estabelecendo diversas medidas foi publicada na noite desta segunda-feira (17).
Coronavírus em risco alto, Anchieta proíbe pessoas nas praias
Segundo o documento, a permanência das pessoas nas praias está proibida, bem como a entrada de ônibus, vans ou outro veículo de turismo, restringindo o fluxo de turistas no município. A Gerência de Segurança e de Fiscalização estão autorizadas a dispersar aglomerações e a realizar o isolamento de acesso a esses locais.
Nesse final de semana tivemos um grande número de turistas e pessoas nas praias. Considerando esses fatos, decidimos adotar medidas mais restritivas, como o fechamento das praias. Hoje, estamos fazendo orientação às pessoas e, no final de semana, uma equipe maior vai atuar na intenção de que as pessoas se conscientizem e que não venham a frequentar as praias, disse o gerente da Guarda Municipal, Vander Nogueira.
Guarda vidas atuaram no fim de semana nas praias
Guarda vidas atuaram no fim de semana nas praias Crédito: Divulgação
Algumas praias terão bloqueio de acesso, como Boca da Baleia, Marvila e Balanço, que também registraram aglomerações durante o fim de semana, segundo Nogueira. Os equipamentos esportivos públicos também serão interditados.
Pelo decreto, fica autorizada às autoridades policiais e sanitárias a abordagem de pessoas no horário entre 21h e 5h, recomendando o retorno para suas residências.
Nos estabelecimentos comerciais, segundo a prefeitura, poderão ter atendimento presencial de terça a sábado, no horário das 10h às 16h, adotando todas as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.
O Painel Covid-19, divulgado pelo Governo do Estado, aponta que o município contabiliza 19 mortos e 670 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Destas, 491 estão curadas, conforme atualização dos casos nesta segunda-feira (17). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados