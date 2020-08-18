Anchieta proibiu o acesso às praias do balneário Crédito: Prefeitura de Anchieta - Divulgação

Para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus , a prefeitura de Anchieta , no Litoral Sul do Espírito Santo, proibiu a permanência das pessoas nas praias. O município permanece em risco alto para a transmissão da doença. Um decreto estabelecendo diversas medidas foi publicada na noite desta segunda-feira (17).

Your browser does not support the audio element. Coronavírus em risco alto, Anchieta proíbe pessoas nas praias

Segundo o documento, a permanência das pessoas nas praias está proibida, bem como a entrada de ônibus, vans ou outro veículo de turismo, restringindo o fluxo de turistas no município. A Gerência de Segurança e de Fiscalização estão autorizadas a dispersar aglomerações e a realizar o isolamento de acesso a esses locais.

Nesse final de semana tivemos um grande número de turistas e pessoas nas praias. Considerando esses fatos, decidimos adotar medidas mais restritivas, como o fechamento das praias. Hoje, estamos fazendo orientação às pessoas e, no final de semana, uma equipe maior vai atuar na intenção de que as pessoas se conscientizem e que não venham a frequentar as praias, disse o gerente da Guarda Municipal, Vander Nogueira.

Guarda vidas atuaram no fim de semana nas praias Crédito: Divulgação

Algumas praias terão bloqueio de acesso, como Boca da Baleia, Marvila e Balanço, que também registraram aglomerações durante o fim de semana, segundo Nogueira. Os equipamentos esportivos públicos também serão interditados.

Pelo decreto, fica autorizada às autoridades policiais e sanitárias a abordagem de pessoas no horário entre 21h e 5h, recomendando o retorno para suas residências.

Nos estabelecimentos comerciais, segundo a prefeitura, poderão ter atendimento presencial de terça a sábado, no horário das 10h às 16h, adotando todas as medidas sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.